Nocne zatrzymanie

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się około czwartej nad ranem czasu kijowskiego na przejściu granicznym. Służby graniczne otrzymały alert o zakazie wyjazdu dla Galusczenki, co natychmiast uruchomiło procedurę zatrzymania. Na miejsce wezwano detektywów z Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) oraz prokuratorów ze Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP).





Próba ucieczki w ramach sprawy "Midas"

Galuszenko jest kluczowym podejrzanym w głośnej sprawie korupcyjnej znanej jako "Midas", która dotyczy korupcji w najbliższym otoczeniu prezydenta Zełenskiego. W śledztwie tym obok byłego ministra figuruje również biznesmen Timur Mindicz, który przez Polsę zbiegł do Izraela.



Służby antykorupcyjne miały wcześniej złożony wniosek o powiadomienie w przypadku próby opuszczenia kraju przez byłego ministra. Po zatrzymaniu mają zostać mu przedstawione oficjalne zarzuty. Jak poinformowało NABU, obecnie prowadzone są pilne czynności śledcze zgodnie z wymogami prawa i postanowieniami sądu.

Kontrowersyjna próba wykorzystania statusu ojca

Szczególną uwagę zwraca sposób, w jaki Galuszenko próbował opuścić Ukrainę. Były minister energetyki technicznie miał prawo do wyjazdu za granicę jako ojciec trojga nieletnich dzieci – w warunkach wojennych taki status daje możliwość legalnego przekroczenia granicy.

Jednak, jak ironicznie zauważył ukraiński deputowany , dzieci Galuszenki nie mieszkają na Ukrainie, lecz w Szwajcarii. To rodzi pytania o rzeczywiste intencje byłego ministra i sugeruje, że próbował on wykorzystać formalny status wielodzietnego ojca, by uniknąć odpowiedzialności karnej.

Kim jest Herman Galuszenko?

Galuszenko pełnił funkcję ministra energetyki Ukrainy w latach 2021-2025, a wcześniej kierował również Ministerstwem Sprawiedliwości. To jeden z kluczowych polityków odpowiedzialnych za ukraińską politykę energetyczną w najtrudniejszym okresie – podczas rosyjskiej inwazji i systematycznych ataków na infrastrukturę energetyczną kraju.

Jego wizerunek publiczny budowany był na zaangażowaniu w integrację europejską i współpracę z Unią Europejską. Często pojawiał się na międzynarodowych forach, prezentując się z ukraińską flagą i odznakami symbolizującymi współpracę z UE. Tym bardziej szokujące są dla ukraińskiej opinii publicznej informacje o jego uwikłaniu w sprawę korupcyjną i próbie ucieczki z kraju.

Wymiar sprawiedliwości w akcji

Zatrzymanie Galuszenki pokazuje, że ukraińskie organy antykorupcyjne nie wahają się obecnie podejmować działań nawet wobec najwyższych rangą urzędników. NABU i SAP, które koordynowały całą operację, są instytucjami powołanymi specjalnie do walki z korupcją na najwyższych szczeblach władzy.



Sprawa "Midas" może okazać się jednym z najważniejszych procesów antykorupcyjnych w najnowszej historii Ukrainy, jeśli faktycznie dotyczy, jak sugerują media, najbliższego otoczenia prezydenta. Zatrzymanie byłego ministra energetyki w pociągu do Warszawy to kolejny rozdział tej głośnej afery.