Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w niedzielę, że polski żołnierz doznał lekkich obrażeń w wyniku wybuchu miny pułapki w Libanie. „Przed chwilą zostałem poinformowany przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zdarzeniu, do jakiego doszło dzisiaj w Libanie. Podczas przemieszczania się pojazdem wojskowym patrolu polskich żołnierzy PKW UNIFIL, doszło do wybuchu miny pułapki. Lekkich obrażeń doznał nasz żołnierz” - napisał Kosiniak-Kamysz na platformie X. Dodał, że obrażenia nie zagrażają życiu żołnierza. Zapewnił ponadto, że polscy żołnierze, którzy wykonują działania związane z mandatem misji ONZ cały czas, ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie, zachowują najwyższe środki bezpieczeństwa.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że prezydent Karol Nawrocki był na bieżąco informowany o stanie zdrowia żołnierza. "Pan Prezydent jest myślami z żołnierzem i jego rodziną, życząc jak najszybszego powrotu do zdrowia" - poinformowało BBN we wpisie na platformie X.

Wybuch miny podczas patrolu PKW UNIFIL

Jak podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ), do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 13.10 podczas przejazdu patrolu z jednego z posterunków do bazy. Mina wybuchła w pobliżu jednego z pojazdów HMMWV.

Dowództwo poinformowało, że ranny żołnierz został niezwłocznie przetransportowany do bazy, gdzie udzielana jest mu specjalistyczna pomoc medyczna. "Żołnierz odniósł niewielkie obrażenia głowy, które nie zagrażają jego życiu. Poszkodowany to podoficer 12. Brygady Zmechanizowanej" - przekazało Dowództwo. DORSZ poinformowało, że rodzina rannego została powiadomiona o zdarzeniu, a wszyscy uczestnicy patrolu objęci zostali wsparciem psychologicznym.

„W odpowiedzi na zagrożenia każdorazowo wdrażane są dodatkowe procedury bezpieczeństwa oraz środki ochrony, mające na celu minimalizowanie ryzyka dla żołnierzy realizujących zadania operacyjne. Bezpieczeństwo żołnierzy i pracowników Polskich Kontyngentów Wojskowych pozostaje najwyższym priorytetem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych” - podkreślono w komunikacie.

Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL

Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL w Tymczasowych Siłach ONZ UNIFIL działa w Libanie od listopada 2019 r. Rejon, w którym PKW wykonuje swoje zadania, to południowo-wschodnia część Sektora Zachodniego - granica Libanu z Izraelem. Żołnierze realizują zadania obejmujące m.in. ochronę ludności cywilnej, monitorowanie tzw. „blue line” oraz wsparcie libańskiego rządu w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa, zgodnie z Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP kontyngent liczy do 250 żołnierzy. Trzon XII zmiany PKW UNIFIL stanowią żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina wspierani przez specjalistów z innych jednostek wojskowych. (PAP)

