Atak dronów na port w Salali

"W następstwie zdarzenia, w wyniku którego uszkodzeniu uległa suwnica terminalowa, a jeden pracownik portu odniósł niewielkie obrażenia, port został natychmiast ewakuowany, a działalność w całym obiekcie została tymczasowo wstrzymana" – napisała firma w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.

Znaczenie portu dla regionu

Port w Salali jest największym portem Omanu i jednym z kluczowych hubów logistycznych na Bliskim Wschodzie. Działa od końca lat 90. i zatrudnia ponad 2,5 tys. osób. Operatorem obiektu jest APM Terminals, spółka zależna Maersk.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. W odpowiedzi Iran przeprowadził ataki na Izrael oraz państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne. Iran zablokował również żeglugę przez Cieśninę Ormuz, co wstrzymało eksport ropy z regionu i doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen paliw na świecie. Cele w Omanie, w tym zbiorniki paliw w portach, były od tego czasu wielokrotnie atakowane.