Co trzecia badana przez IBRiS osoba zadeklarowała, że zamierza spędzić święta, np. spacerując, jeżdżąc na rowerze lub uprawiając inny sport (38,0 proc.). To o 2,8 pkt. proc. mniej niż w 2025 r. (40,8 proc.).

Reklama

Większość Polaków spędzi Wielkanoc z rodziną

Sondaż pokazuje, że zmniejszył się także odsetek tych, którzy zamierzają oglądać telewizję, filmy i seriale – z 22,3 proc. do 20,9 proc. Jednocześnie więcej osób deklaruje, że w czasie świąt chce odpocząć, spać i nie robić nic szczególnego. W 2026 r. taką formę spędzania świąt wskazało 24,7 proc. respondentów, a w 2025 roku 20,4 proc. Rzadziej niż w 2025 r. badani deklarują pracę lub naukę w czasie świąt – 2,8 proc. wobec 5,8 proc. rok temu. Nieco częściej pojawia się plan wyjazdu na wiosenny urlop – 7,9 proc. wobec 6,3 proc. przed rokiem.

W badaniu zapytano również, czy ankietowani kultywują tradycje wielkanocne. Święcenie potraw deklaruje 68,8 proc. badanych. Zwyczaj śmigusa-dyngusa kultywuje 58,3 proc. respondentów, a pisanki przygotowuje 51,4 proc. uczestników badania. Zachowanie postu w Wielki Piątek deklaruje 45,6 proc. osób. Mniej powszechne, ale nadal obecne, są podarunki dla dzieci od zajączka (30,4 proc.) oraz udział w mszy rezurekcyjnej (25,9 proc.). Tylko 8,0 proc. badanych deklaruje, że nie kultywuje żadnej z wymienionych tradycji.

Nieznacznie spadła liczba osób planujących uczestnictwo w uroczystościach religijnych i modlitwie – z 29,6 proc. do 27,9 proc.

Najwięcej osób planuje udział w mszy w Niedzielę Palmową (37,3 proc.) oraz spowiedź przed świętami (26,8 proc.). Blisko co piąty badany zamierza uczestniczyć w Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę (20,4 proc.). Równie często pojawia się deklaracja uczestnictwa w drodze krzyżowej w Wielki Piątek (20,1 proc.). Udział w liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek wskazuje 12,4 proc. respondentów, a w mszy w Wielki Czwartek 7,2 proc. Jednocześnie blisko połowa badanych deklaruje, że nie planuje osobistego udziału w żadnym z wymienionych obrzędów (47,0 proc.).

Co jest najchętniej jedzoną potrawą wielkanocną

Zapytano również, co jest najchętniej jedzoną potrawą wielkanocną. Z badania wynika, że na wielkanocnym stole stawiamy głównie tradycyjne potrawy. Najczęściej wybierany jest żur lub żurek, który wskazuje 24,2 proc. respondentów. Na kolejnych miejscach znalazły się jajka faszerowane (12,2 proc.) i biała kiełbasa (11,1 proc.). Dalej uplasowały się sałatka jarzynowa (9,2 proc.), barszcz biały (8,7 proc.), jajka w majonezie (8,5 proc.) i mazurek (8,4 proc.). Nieco rzadziej badani wybierają lukrowane baby wielkanocne (7,9 proc.), paschę (2,7 proc.) czy pasztet (1,6 proc.).

Badanie przeprowadzono metodą CATI 13-15 marca 2026 r. na reprezentatywnej grupie 1068 dorosłych Polaków. Badanie porównawcze przeprowadzono 4-5 kwietnia 2025 r. na reprezentatywnej grupie 1068 dorosłych Polaków, metodą CATI. (PAP)

akuz/ mark/ joz/