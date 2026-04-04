Zestrzelenie amerykańskiego myśliwca F-15E nad Iranem może mieć poważne konsekwencje nie tylko militarne, ale i polityczne. Według doniesień mediów, szczególne znaczenie ma los zaginionego członka załogi, którego ewentualne pojmanie mogłoby zwiększyć presję na Waszyngton.

Możliwe komplikacje dla USA i rozmów o rozejmie

Jeśli członek załogi zestrzelonego przez Iran amerykańskiego myśliwca F-15E zostanie pojmany, może to skomplikować działania wojenne USA oraz starania prezydenta Donald Trump o zawieszenie broni – podały Reuters i BBC.

BBC oceniła, że pojmanie zaginionego wojskowego znacząco zwiększyłoby presję na USA. W przypadku pokazania go w irańskiej telewizji mogłoby to dodatkowo pogorszyć odbiór konfliktu wśród amerykańskiej opinii publicznej.

Zestrzelenie F-15E i akcja ratunkowa

Amerykański myśliwiec F-15E został zestrzelony w piątek na południowym zachodzie Iranu. Siły ratunkowe odnalazły i uratowały pilota maszyny. Nadal trwają poszukiwania operatora uzbrojenia.

Sprzeczne sygnały o przewadze militarnej USA

BBC zwróciła uwagę, że jeszcze we wtorek sekretarz obrony USA Pete Hegseth mówił o pełnej przewadze powietrznej nad Iranem, umożliwiającej swobodne operacje bombowców B-52. Tymczasem zestrzelenie amerykańskiego myśliwca nad terytorium Iranu – jak podkreśliła stacja – jest dotąd największym sukcesem Teheranu w bezpośrednim starciu z USA.

Reuters przypomniał, że Trump twierdził w mijającym tygodniu, że kampania USA zniszczyła irańską marynarkę wojenną i siły powietrzne oraz „unicestwiła” systemy radarowe. Agencja oceniła jednak, że Iran zachował część zdolności obrony przeciwlotniczej, co potwierdza skuteczne zestrzelenie amerykańskiej maszyny.

Prezydent USA oświadczył w piątek w rozmowie z portalem Independent, że nie jest gotowy ujawnić, jaka będzie reakcja USA, jeśli poszukiwanemu oficerowi stanie się krzywda. W pierwszych komentarzach po zestrzeleniu amerykańskiego myśliwca odmówił również odniesienia się do operacji poszukiwawczej, podkreślając, że zdarzenie nie wpłynie na rozmowy o zawieszeniu broni. BBC zaznaczyła jednak, że sytuacja może się szybko zmienić w przypadku pojmania lotnika.

Według informacji dziennika "Wall Street Journal", powołującego się na źródła, dotychczasowe wysiłki mediatorów zmierzające do zawarcia rozejmu utknęły w impasie.