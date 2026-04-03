Jajka – nazwa handlowa jaja kurze- są źródłem łatwoprzyswajalnego białka, a także kwasów tłuszczowych jak również witamin A, E i D oraz luteiny wpływającej pozytywnie na wzrok. Przed sprzedażą jajka poddawane są kategoryzacji.

Klasa jaj

Do spożycia przeznaczona jest jedynie klasa A jajek która może występować z dodatkowym określeniem „świeże”. Wysokość komory powietrznej nie może być większa niż 6 mm. Natomiast w przypadku najbardziej wyselekcjonowanych i najświeższych jaj (zapakowanych nie później niż 9 dni od zniesienia) określanych dodatkowo jako „ekstra” komora powietrza musi być o 2 mm mniejsza. Pozostałe jajka są klasyfikowane jako klasa B i mogą być przeznaczone wyłącznie do celów przemysłowych.

Klasa wagowa jajek klasy A

Określana jest w czterech przedziałach oznaczanych literami lub słownie tj.:

XL-bardzo duże: masa od 73 g

L – duże – masa od 72 do 63 g

M – średnie masa od 62 do 53 g

S – małe: masa poniżej 52 g

Jest możliwa sprzedaż w jednym opakowaniu jaj różnej wielkości – ze wskazaniem tego faktu oraz wagi najmniejszego jajka.

Oznaczenie metody chowu kur

0-ekologiczny-małe grupy zwierząt, dużo miejsca w kurniku, obszerny wybieg, ekologiczna pasza,

1-na wolnym wybiegu-ptaki mają możliwość wyjścia na świeże powietrze oraz grzędę w kurniku,

2-ściółkowy-zwierzęta hodowane w zamkniętych kurnikach po których mogą się poruszać po ściółce,

3-klatkowy-ptaki żyją w klatkach w dużym zagęszczeniu.

Z uwagi na niski dobrostan kur odchodzi się od produkcji jajek z chowu klatkowego, stają się one coraz mniej popularne mimo, że najtańsze. Ostatnio pojawiło się określenie metody chowu jako „klatki ulepszone”. Jaja importowane spoza krajów Unii Europejskiej pod względem metody chowu kur określane są jako „niezgodnie z normami UE”

Jajka mniej popularne

W sprzedaży pojawiają się również jajka od kury zielononóżki kuropatwianej. Pochodzą zawsze z wolnego wybiegu zazwyczaj w gospodarstwach ekologicznych, są mniejsze oraz mają o 30 % niższą zawartość cholesterolu.

W szczególności przed Wielkanocą są również dostępne jaja przepiórcze, znaczne mniejsze (10-12 g) o kremowej skorupce w ciemnobrązowe nieregularne plamy a przez to walorach dekoracyjnych. Mając znacznie większe wartości odżywcze niż jajokurze oraz dłuższy zalecany czas przechowywania.

Należy pamiętać, że spożycie jaj zwłaszcza surowych lub niedogotowanych grozi chorobami. Najbardziej popularne jest zatrucie salmonellą. Bakterie wywołujące tą chorobę znajdują się na powierzchni skorupek a w przypadku gdy zakażona jest kura- wewnątrz jaja. Sposobami zmniejszenia ryzyka zakażenia jest gotowanie jajek i unikanie surowych - występują w koglu-moglu, domowym majonezie czy tatarze. Dodatkowe właściwe jest wyparzanie jajek przed użyciem, mycie rąk po kontakcie ze skorupką oraz przechowywanie produktów w lodówce. Kupione jajka należy zjeść w ciągu miesiąca.