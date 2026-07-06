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Trump o wojnie w Ukrainie: jesteśmy bliżej porozumienia niż się wydaje

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 16:48
Donald Trump
Trump: myślę, że Putin odczuwa presję i chce zakończyć wojnę w Ukrainie/PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump stwierdził w poniedziałek, że Władimir Putin znajduje się pod presją i dąży do zakończenia wojny w Ukrainie. Zaznaczył również, że podobne oczekiwanie mają władze w Kijowie. Dodał, że kwestie te będą jednym z tematów rozmów podczas szczytu NATO w Ankarze.

- Cóż, myślę, że on (Putin) odczuwa presję. Chce zakończyć tę wojnę, Ukraina również chce ją zakończyć, prowadzimy rozmowy i zobaczymy, czy uda nam się doprowadzić do jej zakończenia. To straszna sytuacja - powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.

- Uważam, że jesteśmy znacznie bliżej rozwiązania, niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Prezydent Putin chce zakończenia wojny po naszej bardzo stanowczej rozmowie telefonicznej i prezydent (Ukrainy Wołodymyr) Zełenski również chce teraz zakończenia konfliktu - przekazał.

- Jedziemy na szczyt NATO i będziemy o tym rozmawiać. Myślę, że nam się uda. Myślę, że uda się zakończyć tę straszną sytuację - dodał.(PAP)

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: wojna w UkrainieDonald TrumpWładimir Putin
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