- Cóż, myślę, że on (Putin) odczuwa presję. Chce zakończyć tę wojnę, Ukraina również chce ją zakończyć, prowadzimy rozmowy i zobaczymy, czy uda nam się doprowadzić do jej zakończenia. To straszna sytuacja - powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.

- Uważam, że jesteśmy znacznie bliżej rozwiązania, niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Prezydent Putin chce zakończenia wojny po naszej bardzo stanowczej rozmowie telefonicznej i prezydent (Ukrainy Wołodymyr) Zełenski również chce teraz zakończenia konfliktu - przekazał.

- Jedziemy na szczyt NATO i będziemy o tym rozmawiać. Myślę, że nam się uda. Myślę, że uda się zakończyć tę straszną sytuację - dodał.(PAP)