Organizacja przekazała w oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej, że złożyła pozew do sądu w Niemczech przeciwko księciu o popełnienie "zbrodni przeciwko ludzkości", czyli zamordowanie w 2018 r. Chaszodżdżiego oraz prześladowanie innych saudyjskich dziennikarzy.

Oskarżenie Reporterów Bez Granic to reakcja na raport wywiadu amerykańskiego opublikowany w piątek, w którym wskazano, że zabójstwo dziennikarza zlecił Mohammad ibn Salman.

Dziennikarz został zabity w saudyjskim konsulacie generalnym w Stambule, do którego 2 października 2018 roku poszedł, by załatwić formalności związane ze swoim ślubem. Władze saudyjskie przez długi czas twierdziły, że nie mają nic wspólnego z jego zaginięciem, ale ostatecznie przyznały, że doszło do zabójstwa, gdy zawiodły próby nakłonienia dziennikarza do dobrowolnego powrotu do kraju. Zwłok nigdy nie odnaleziono. Saudyjski prokurator przyznał, że zostały rozczłonkowane i wyniesione z konsulatu.