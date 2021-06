Wariant koronawirusa zwany Delta wywołał drugą falę destrukcyjnej epidemii Covid-19 w Indiach. Jak podaje Bloomberg, jest to najbardziej zakaźny wariant z dotychczas odkrytych. Z nim powiązane są nowe objawy, takie jak upośledzenie słuchu, poważne zaburzenia żołądkowe i zakrzepy krwi prowadzące do gangreny. Badania w Anglii i Szkocji sugerują, że ten szczep (który jest tam również obecnie dominujący) niesie ze sobą wyższe ryzyko hospitalizacji.

Wersja Delta, znana również jako B.1.617.2, rozprzestrzeniła się w ponad 60 krajach w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Jej ekspansja doprowadziła do wprowadzenia zakazu podróżowania z Australii do Stanów Zjednoczonych. Gwałtowny wzrost infekcji, napędzany przez wariant delta, zmusił Wielką Brytanię do ponownego rozważenia swoich planów rozluźnienia restrykcji w tym miesiącu.

Nowy wróg Delta

Eksperci mówią, że ten wariant koronawirusa jest nieprzewidywalny. Ból brzucha, nudności, wymioty, utrata apetytu, utrata słuchu i ból stawów – to tylko przykłady dolegliwości, których doświadczają pacjenci w Indiach. Wariantom Beta i Gamma (po raz pierwszy wykryte odpowiednio w Afryce Południowej i Brazylii) nie towarzyszyły tak nietypowe objawy kliniczne – podaje badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w zeszłym miesiącu.

Ganesh Manudhane, kardiolog z Bombaju, mówi, że u niektórych jego pacjentów rozwijają się mikrozakrzepy lub małe skrzepy krwi, na tyle poważne, że doprowadziły dotkniętą tkankę do śmierci i rozwoju gangreny. „Przez cały ubiegły rok widziałem trzy do czterech przypadków, a teraz jest to jeden pacjent tygodniowo” – skomentował Manudhane. Indie odnotowały 18,6 miliona przypadków Covid w 2021 roku, w porównaniu do 10,3 miliona w roku ubiegłym. Wariant Delta uznany został za główną przyczynę drugiej fali zachorowań w tym kraju i jest o 50 proc. bardziej zaraźliwy niż szczep Alfa, który został po raz pierwszy zauważony w Wielkiej Brytanii, zgodnie z niedawnym badaniem przeprowadzonym przez indyjski panel rządowy.

Gwałtowny wzrost przypadków mógł spowodować wzrost częstotliwości, z jaką obserwuje się nietypowe powikłania pokowidowe. Mimo to, Manudhane zaznacza, że jest zdumiony zakrzepami krwi, które widzi u pacjentów w różnych grupach wiekowych, bez przeszłości problemów związanych z krzepliwością.

Lekarze odnotowują m.in. przypadki tworzenia się skrzepów w naczyniach krwionośnych, które zaopatrują jelita, powodując u pacjentów ból brzucha. Niektórzy pacjenci doświadczają utraty słuchu, obrzęków wokół szyi i ciężkiego zapalenia migdałków.

Wariant Delta zaraźliwy wśród dzieci

Atypowe prezentacje wariantu Delta oraz blisko spokrewnionego wariantu znanego jako Kappa, którego rozprzestrzenianie się doprowadziło do czwartego lockdownu w australijskim mieście Melbourne, są nadal badane – powiedziała Raina MacIntyre, profesor globalnego bezpieczeństwa biologicznego na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii w Sydney.

Najbardziej niepokojącym aspektem obecnego wybuchu epidemii w Indiach jest szybkość, z jaką wirus rozprzestrzenia się – zwłaszcza wśród dzieci. Kolejną różnicą jest teraz zbiorowe chorowanie rodzin, w przeciwieństwie do pojedynczych osób, jak to miało miejsce w przypadku innych wariantów koronawirusa. Gwałtownie wzrosła liczba odnotowanych przypadków mukowiscydozy w Indiach. To już kolejna epidemia. Do 22 maja mukowiscydoza dotknęła ponad 8,800 pacjentów leczonych na Covid i ozdrowieńców.

Szczepionki muszą nadążyć za wirusem

Niemiecki polityk i naukowiec Karl Lauterbach oświadczył, że wariant Delta w najbliższych miesiącach będzie prawdopodobnie bardziej powszechny w Niemczech. „Decydującym czynnikiem jest bardzo wysoki wskaźnik szczepień, który zmniejsza śmiertelność” – dodał.

W obliczu pojawiających się dowodów na to, że Delta i co najmniej jeden inny wariant mogą być zdolne do unikania przeciwciał wywołanych szczepionką, firmy farmaceutyczne są pod presją, by zmodyfikować istniejące szczepionki lub opracować nowe z myślą o kolejnych mutacjach wirusa.