„Północni Koreańczycy zalewali się łzami na widok dramatycznie chudego Kim Dzong Una” – skomentowała państwowa telewizja, pozwalając sobie na rzadki komentarz na temat zdrowia przywódcy kraju. Jak podaje Bloomberg, może to być próba umocnienia poparcia dla Kima, który stara się ożywić kulejącą gospodarkę.

Obywatele byli ponoć „załamani, gdy zobaczyli wychudzoną postać szanowanego towarzysza generała” – powiedział obywatel Pjongjangu w wywiadzie dla Koreańskiej Telewizji Centralnej. „Wszyscy mówią, że łzy same lecą” – powiedział mężczyzna, którego nazwiska nie podano.

Trzydziestosiedmioletni Kim powrócił do życia publicznego w czerwcu, prezentując znacznie szczuplejszą sylwetkę, po tym jak był nieobecny przez większą część maja. Podczas jednego z wystąpień w tym miesiącu, skomentował, że „sytuacja żywnościowa staje się napięta”. Krajowe zapasy żywności mają być na wyczerpaniu, a większość tegorocznych zbiorów nie została jeszcze dostarczona.

Pozwalając na komentarze na temat wagi Kima, północnokoreański aparat propagandowy poruszył temat oczywisty dla każdego, kto obserwuje przywódcę. To również element tworzenia mitów na temat przywódców reżimu, którzy często są przedstawiani jako osoby tak skupione na ludziach, że ryzykują własnym dobrobytem. Utrata wagi przez lidera wykorzystywana jest teraz do celów propagandowych. Ma podkreślić jego ciężką pracę i poświęcenie dla poprawy standardu życia obywateli.

Rządząca rodzina Kimów zdobyła ogromny majątek, pałacowe rezydencje, najdroższą na świecie kolekcję koniaków i luksusowy pociąg pancerny używany do rzadkich podróży zagranicznych. Według analizy przeprowadzonej przez NK News, jedną z poszlak świadczących o tym, że Kim stracił na wadze, było pojawienie się 4 czerwca, kiedy to jego szwajcarski zegarek wart 12 tys. dolarów został mocniej zaciśnięty na nadgarstku.

Kim może potrzebować pomocy. Gospodarka Korei Północnej mierzy się z poważnym kryzysem, ponieważ kraj zmaga się z pandemią, ograniczeniami na granicy z Chinami i międzynarodowymi sankcjami za testowanie broni jądrowej. Doskwierający brak żywności w Korei Północnej pogorszyły zeszłoroczne tajfuny, które zniszczyły uprawy, oraz decyzja Kima o zamknięciu granic z powodu pandemii, co zahamowało już i tak niewielki legalny handel.

Największa północnokoreańska gazeta, Rodong Sinmun, należąca do partii rządzącej, wezwała członków partii rządzącej do wcielenia w życie „polityki, w której najważniejsi są ludzie”, aby Kim mógł „doprowadzić do ciągłego wzrostu budownictwa socjalistycznego”. W osobnym artykule wezwano rolników do wypełnienia swoich patriotycznych obowiązków wobec partii poprzez zwiększenie produkcji.

W zeszłym tygodniu telewizja państwowa pokazała Kima w luźnym ubraniu, gdy wchodził do sali koncertowej, gdzie spotkała go gorąca owacja na stojąco.

„Korea Północna musiała coś zrobić, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się niechcianych plotek i spekulacji” – powiedział Yang Moo-jin, profesor na Uniwersytecie Studiów Północnokoreańskich w Seulu, który doradzał rządowi Korei Południowej.

Chociaż Kim nie wydawał się słaby lub widocznie chory w swoich ostatnich wystąpieniach, jego waga jest śledzona przez zagraniczne. Jego rodzina ma historię chorób serca. Faktyczny stan zdrowia przywódcy jest jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic Korei Północnej, znaną tylko członkom najpotężniejszego wewnętrznego kręgu.

Kim cierpi na nadwagę i pali. Jego najdłuższa nieobecność w oczach opinii publicznej trwała sześć tygodni w 2014 roku. Kiedy się pojawił, chodził o lasce, co wzbudziło spekulacje, że może cierpieć na podagrę. Południowokoreańska agencja szpiegowska poinformowała w listopadzie, że Kim waży około 140 kilogramów i przytył około 50 kilogramów od czasu dojścia do władzy w 2011 roku.

Kim przewodniczył spotkaniu najwyższych urzędników partyjnych, które rozpoczęło się około 10 dni temu, ostrzegając przed tragiczną sytuacją żywnościową w kraju i mówiąc, że jest gotowy na „zarówno dialog, jak i konfrontację” z USA.