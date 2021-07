Rząd Mario Draghiego postanowił w czwartek, że od 6 sierpnia tzw. zielona przepustka uprawniać będzie wszystkich w wieku od 12 lat do wejścia do restauracji w zamkniętych pomieszczeniach, do teatru i kina, do udziału w różnych imprezach sportowych, wstępu na basen, do siłowni, na targi, zjazdy, do parków rozrywki, term i salonów gry.

Reklama

We Włoszech notuje się "efekt Draghiego" - podkreślają media. Sobotnia prasa pisze o "biegu po szczepionki".

Nadzwyczajny komisarz do spraw pandemii generał Francesco Figliuolo poinformował, że po ogłoszeniu decyzji Rady Ministrów liczba zgłoszeń w większości regionów wzrosła od 15 do 200 procent. Kolejna zauważona tendencja to duży wzrost w grupie wiekowej 12-19 lat.

Dziennik "Corriere della Sera" podaje w sobotę, że w stołecznym Lacjum na szczepienia zapisało się następnych 55 tysięcy osób, czyli dziesięć razy więcej niż wynosiła średnia w poprzednich dniach. W Lombardii przyjęto zgłoszenia od 62 tysięcy osób, w Wenecji Euganejskiej od 20 tys., a w Emilii-Romanii - około 25 tysięcy. W Apulii liczba zapisów wzrosła trzykrotnie w porównaniu z dniem poprzednim.

Jak zaznacza gazeta, w rezultacie wprowadzenia wymogu przepustek duży wzrost zapisów rejestruje się głównie tam, gdzie ostatnio kampania szczepień wyraźnie zwolniła.

Nowe rozporządzenie rządu - stwierdza dziennik - wprowadzające faktycznie niebezpośredni obowiązek szczepień i ograniczenia dla tych, którzy im sie nie poddadzą, przekonało wielu niezdecydowanych.

"Corriere della Sera" wskazuje, że celem rządu jest przyspieszenie kampanii szczepień tak, aby zbiorowa odporność w kraju została osiągnięta pod koniec września, a to oznacza pełne zaszczepienie ponad 43 milionów Włochów, czyli 80 proc. ludności. Obecnie jest ich prawie 30 milionów.