„Jedna, dodatkowa informacja” miała zostać dostarczona we wtorek, jak przekazała Organizacja. Szczepionka Covaxin chroniąca przed Covid-19, opracowana przez firmę Bharat Biotech we współpracy z Indyjską Radą Badań Medycznych, jest dopuszczona m.in. w Iranie, Wenezueli, Argentynie, Nepalu i na Filipinach, ale by wejść na szerszy rynek musi zostać zatwierdzona przez WHO.

WHO wyjaśniła, że tempo postępowania zmierzającego do zaaprobowania preparatów medycznych zależy w znacznej mierze od skłonności do współpracy producentów farmaceutyków – im szybsza reakcja wnioskodawcy na wymogi WHO, tym szybciej uzyskana zgoda na zastosowanie preparatu w sytuacjach awaryjnych (Emergency use listing - EUL).

Producent Covaxinu na bieżąco przesyła wymagane informacje, a eksperci WHO na bieżąco zapoznają się z dostarczonymi danymi – czytamy w indyjskiej prasie.

Pediatra i specjalista ds. walki z gruźlicą i HIV, dr Soumya Swaminathan, będąca naczelnym ekspertem WHO, napisała na Twitterze, że „grupa doradztwa technicznego Organizacji zbierze się 26 października, by rozważyć dopuszczenie szczepionki Covaxin w sytuacjach awaryjnych”.

„Naszym celem jest posiadanie szerokiego portfolio szczepionek zatwierdzonych do użytku w sytuacjach awaryjnych oraz rozszerzenie dostępu całej ogólnoświatowej populacji do tych szczepionek” – dodała.