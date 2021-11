Analitycy banku inwestycyjnego Goldman Sachs opublikowali prognozę, ich zdaniem "w 2022 r. świat powoli będzie dochodzić do pocovidowej normalności".

Jak ocenili, od chwili obecnej do końca przyszłego roku wskaźnik efektywnej ochrony przed infekcjami, czyli odsetek osób zaszczepionych lub po przejściu COVID z uwzględnieniem jakości służby zdrowia, wzrośnie z 55 proc. do 70 proc. Jednocześnie odsetek osób niewymagających hospitalizacji po zakażeniu zwiększy się z 70 proc. do 85 proc.

Zdaniem ekspertów GS poprawa tych wskaźników "powinna skłaniać państwa do dalszego znoszenia obostrzeń i zmiany podejścia z +zero tolerancji dla wirusa+ do oswojenia się z jego obecnością w codziennym życiu. To z kolei ma się przyczynić do wyeliminowania zakłóceń łańcuchów dostaw. "Wolniej natomiast dochodzić do normy będą sektory transportu i rozrywki" - wskazano.

Bank dodał, że "realnym zagrożeniem dla powolnej, ale postępującej normalizacji może być kolejna mutacja wirusa".

GS przedstawił też najnowsze prognozy dot. PKB dla głównych gospodarek.

Wynika z nich, że w IV kwartale br. światowe PKB sięgnie 5,8 proc.; w I kw. 2022 r. wyniesie 4,8 proc., w II kw. przyszłego roku - wzrośnie do 5 proc., by w kolejnym spaść do 3,6 proc., a w IV kw. 2022 r. - do 3,1 proc.

GS przewiduje, że realne PKB w strefie euro w ostatnim kwartale br. wyniesie 4,3 proc.; w I kw. 2022 r. spadnie do 3,6 proc.; w II kw. - do 3,4 proc.; w III kw. - do 3 proc., a w IV kw. 2022 r. - do 2,5 proc.

Z kolei PKB Stanów Zjednoczonych według tych prognoz wyniesie w IV kw. br. i I kw. 2022 r. - 4,5 proc.; w II kw. przyszłego roku spadnie do 4 proc.; a w III i IV kw. 2022 r. obniży się odpowiednio do 3 proc. i 1,7 proc.

Bank przewiduje też m.in., że PKB Niemiec sięgnie w IV kw. br. 3,8 proc., a w kolejnych kwartałach 2022 r. odpowiednio: 3,5 proc.; 3,3 proc.; 2,6 proc. i 2,6 proc.