Xi podkreślił, że Chiny i Tonga łączy wszechstronne partnerstwo strategiczne, a oba kraje wspierają się nawzajem. Chiny są gotowe w miarę swoich możliwości pomóc Tongańczykom przetrwać kataklizm i odbudować domy – oznajmił.

Wcześniej w środę rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian oświadczył, że władze Tonga zwróciły się do Chin o wodę pitną, żywność, odzież ochronną i sprzęt do usuwania skutków kataklizmu. Materiały te zostaną wysłane, „gdy tylko lokalne lotniska wznowią działalność i pozwolą na to warunki” – powiedział Zhao.

W wyniku sobotniej erupcji w archipelag Tonga uderzyły ponad metrowe fale, które całkowicie zniszczyły wiele domów i spowodowały śmierć co najmniej trzech osób. Brakuje wody pitnej, ponieważ pył wulkaniczny zanieczyścił zbiorniki słodkiej wody. Utrudnia on też transporty pomocy humanitarnej.

Według Czerwonego Krzyża dotkniętych kataklizmem może być 80 tys. ze 105 tys. mieszkańców Królestwa Tonga. Wybuch zerwał też jedyny podmorski kabel łączący Tonga z międzynarodową siecią telekomunikacyjną, odcinając mieszkańców od telefonii komórkowej i internetu. Naprawa kabla potrwa co najmniej cztery tygodnie.