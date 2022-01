Dane, dotyczące śmierci z powodu bakterii opornych na antybiotyki, zostały opublikowane w naukowym czasopiśmie medycznym “The Lancet”. Informacje opierają się na analizie 204 państw, która została przeprowadzona przez zespół międzynarodowych specjalistów pod kierownictwem University of Washington.

Z raportu wynika, że w 2019 r. z powodu infekcji wywołanych przez bakterie oporne na antybiotyki na całym świecie zmarło 1,2 mln osób. Z kolei w przypadku niemal 5 mln osób zakażenia przyczyniły się do śmierci chorych.

To więcej niż w tym samym roku wynosiła liczba zgonów z powodu AIDS (860 tys.) oraz malarii (640 tys.).

Właściwe stosowanie dostępnych leków

By przeciwdziałać temu problemowi zaleca się inwestowanie w nowe środki farmakologiczne oraz właściwe stosowanie dostępnych leków. Jak podkreślono, wykorzystywanie antybiotyków w leczeniu w ostatnich latach w błahych przypadkach powoduje, że stają się one mniej skuteczne w momencie, kiedy mają do czynienia z poważnymi infekcjami.

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) została określona przez brytyjskich urzędników ds. zdrowia jako “ukryta pandemia”.

Z analizy dotyczącej bakterii opornych na antybiotyki wynika, że do większości zgonów doprowadziło m.in. zapalenie płuc oraz zakażenie krwi. Wśród najbardziej niebezpiecznych bakterii zagrażających odporności wyróżniono niektóre szczepy E. coli oraz gronkowiec złocisty.

Na działanie bakterii opornych na antybiotyki najbardziej narażeni są mieszkańcy biedniejszych państw. Z dokumentacji szpitali wynika, że ofiarami są często dzieci – około jeden na pięć zgonów dotyczy pacjentów poniżej 5. roku życia.

Ekspert: Potrzebne są natychmiastowe działania

Problem opisany w raporcie dotyczy szczególnie Afryki Subsaharyjskiej oraz Azji Południowej. ( 24 zgony na 100 tys. mieszkańców).

Prof. Chris Murray z University of Washington zaznaczył, że nowe dane są sygnałem, iż potrzebne są natychmiastowe działania, jeśli chcemy stawić czoło problemowi dot. bakterii opornych na antybiotyki.

Globalne wydatki poświęcone na zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe muszą wzrosnąć do poziomu tych funduszy, które są przeznaczane na inne choroby – ocenił dr Ramanan Laxminarayan z Centrum Dynamiki Chorób, Ekonomii i Polityki w Waszyngtonie.