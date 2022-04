Coraz gorsza sytuacja i przedłużające się lockdowny wywołują pytania o słuszność podejścia Pekinu do zagrożenia. „jest wysoce zakaźny, więc osiągnięcie celu «zero» staje się coraz większym wyzwaniem, tym bardziej że większość państw wybiera podejście «życia z covidem»” – napisał w nocie do pracowników dyrektor zarządzający i główny ekonomista ds. Chin w japońskiej spółce Nomura Ting Lu. Uważa on, że obrana przez Pekin taktyka doprowadzi do spadku aktywności w sektorach takich jak logistyka, budownictwo czy niektóre gałęzie przemysłu. – Koszty mogą okazać się ogromne – stwierdził Lu, dodając, że inwestorzy z zagranicy mogą „nie doceniać” wpływu chińskiej polityki na gospodarkę i światowe rynki.