Sekretarz skarbu USA Janet Yellen wypowiadała się w poniedziałek na temat bezpieczeństwa żywności przy okazji wizyty w Hostelu Wilcza i World Central Kitchen - warszawskiego oddziału organizacji non-profit organizującej posiłki w strefach konfliktów.

"Jestem świadoma wysiłków, które rząd RP oraz rządy krajów sąsiednich podejmują, aby pomagać Ukrainie rozwinąć możliwości eksportu rolniczego dla zbóż i żywności, których potrzebuje cały świat" - mówiła Janet Yellen.

Zwróciła uwagę, na wysiłki, jakie podejmuje polski rząd i władze innych sąsiadujących krajów, by pomóc Ukrainie rozwinąć drogi eksportu jej produktów rolnych, zbóż, "których globalne rynki tak bardzo potrzebują", i które trudno jest eksportować ze względu na blokadę m.in. portu w Odessie. "Jestem naprawdę pokrzepiona tym, jak wspaniałą pracę podejmujecie, jestem wdzięczna za całą waszą pracę, którą wykonujecie w Ukrainie i poza jej granicami" - wskazała Yellen. Dodała, że pomaga to w rozwiązywaniu problemów globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.

Amerykańska sekretarz skarbu zwracając się do przedstawicieli World Central Kitchen w Warszawie podkreśliła, że działalność takich instytucji pozwala uzyskać większą odporność systemów rolnych. "Wiem, że podejmujecie kroki, aby zająć się rosnącym zagrożeniem bezpieczeństwa żywności" - powiedziała Janet Yellen.

Jak przypomniała, zwołała w ubiegłym tygodniu spotkanie G7 i krajów G20, by wezwać do działania międzynarodowe instytucje finansowe, które mogłyby zająć się problemem bezpieczeństwa żywności. Dodała, że jednym z celów spotkania w Waszyngtonie było wymyślenie konkretnego planu. Zwróciła uwagę, że "później, w tym tygodniu będziemy +wypuszczać+ plan działań międzynarodowych organizacji finansowych - co można zrobić, aby zapewnić większe wsparcie" - poinformowała Yellen.

Wcześniej sekretarz skarbu USA spotkała się w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowy dotyczyły m.in. zaostrzenia sankcji wobec Rosji oraz wzmocnienia NATO.

Amerykańska sekretarz Yellen spotka się też w poniedziałek w Warszawie z minister finansów Magdaleną Rzeczkowską, rozmowy mają m.in. dotyczyć wpływu wojny na Ukrainie na gospodarkę.

W planie wizyty, opublikowanym przez amerykański departament skarbu, jest też spotkanie z szefem NBP Adamem Glapińskim. Po południu amerykańska sekretarz skarbu odwiedzi POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich.

autor: Anna Bytniewska, Magdalena Jarco