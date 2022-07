Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło -1 222 mln euro wobec 2 620 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej.

Reklama

"Według wstępnego szacunku wartość eksportu towarów w maju 2022 r. wyniosła 130,7 mld zł, a importu 136,4 mld zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 29,7% i 39,4% w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 r. Do dużego wzrostu wartości obrotów towarowych obok rosnących cen transakcyjnych przyczyniła się większa o jeden liczba dni roboczych w porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r. Zarówno w eksporcie, jak i imporcie największe wzrosty odnotowano w kategoriach obejmujących towary o najsilniejszych wzrostach cen, tj. w paliwach, towarach zaopatrzeniowych oraz żywności" - czytamy w komunikacie.

Reklama

W maju 2022 r. deficyt obrotów towarowych ukształtował się na poziomie 5,7 mld zł i był wyraźnie mniejszy niż w marcu i w kwietniu br. Był to już jedenasty z kolei miesiąc, w którym saldo obrotów towarowych było ujemne. Do zmniejszenia się nierównowagi w obrotach towarowych przyczyniło się wstrzymanie dostaw gazu z Rosji, obniżenie cen importowanej ropy naftowej oraz silny wzrost eksportu do Ukrainy. Wojna w Ukrainie bardzo silnie zmieniła strukturę dostaw paliw do Polski. W maju br. Rosja przestała być największym dostawcą paliw do Polski. Jej miejsce zajęły Niemcy, a na trzecim miejscu znalazły się Stany Zjednoczone. Brak dostaw rosyjskiego gazu częściowo zastąpił większy import tego surowca z Niemiec oraz najwyższa dotychczas liczba dostaw LNG do terminalu w Świnoujściu. Rosja jedynie w przypadku dostaw ropy naftowej pozostaje naszym najważniejszym dostawcą, jednak jej wartość w maju spadła w porównaniu z kwietniem 2022 r. w ślad za spadkiem cen, podał bank centralny.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 29,0 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. wzrosły o 5,1 mld zł, tj. o 21,3%, czytamy także.

(ISBnews)