Wicepremierem zostanie lider Ligi Matteo Salvini, który będzie też ministrem infrastruktury. Do rządu powraca po trzech latach. Wcześniej przez rok był wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych.

Reklama

Drugim wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych zostanie Antonio Tajani z Forza Italia, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Resortem obrony pokieruje Guido Crosetto z Braci Włochów, a finansów - Giancarlo Giorgetti z Ligi.

Reklama

W skład rządu centroprawicy wejdą także: eurodeputowany Raffaele Fitto jako minister spraw europejskich, dotychczasowy prefekt Rzymu Matteo Piantedosi jako szef MSW, lekarz i rektor rzymskiej uczelni Tor Vegata - Orazio Schillaci jako minister zdrowia.

Resortem do spraw rodziny, przyrostu naturalnego i równych szans zostanie Eugenia Maria Roccella. Ministrem ds. polityki regionalnej będzie Roberto Calderoli z Ligi, a ministrem sprawiedliwości - były sędzia śledczy i prokurator Carlo Nordio.

Powstanie też nowe ministerstwo do spraw firm i Made in Italy, na czele którego stanie Adolfo Urso, były wiceminister do spraw gospodarczych. Nowym resortem do spraw środowiska i bezpieczeństwa energetycznego pokieruje Paolo Zangrillo, parlamentarzysta i menadżer.

Daniela Santanche będzie ministrem do spraw turystyki, a Francesco Lollobrigida - ministrem rolnictwa i suwerenności żywnościowej.

Była przewodnicząca Senatu Elisabetta Casellati będzie ministrem do spraw reform.

Resortem kultury pokieruje dziennikarz Gennaro Sangiuliano, oświaty - Giuseppe Valditara, polityk i wykładowca uniwersytecki.

Powstanie też ministerstwo do spraw morza i południa kraju z Nello Musumecim na czele; to były szef władz regionu Sycylia.

Prezydent Sergio Mattarella odnotował, że rząd powstał w niespełna miesiąc od wyborów.

"Konieczne było szybkie działanie, także biorąc pod uwagę warunki wewnętrzne i zagraniczne, które wymagają istnienia rządu w pełni swych uprawnień" - wyjaśnił szef państwa.

Zaprzysiężenie 24-osobowego rządu odbędzie się w sobotę w Pałacu Prezydenckim na Kwirynale o godz. 10.