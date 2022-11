Macron wezwał we wtorek najbardziej szkodliwe dla klimatu gałęzie przemysłu do podwojenia wysiłków na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych w ciągu następnej dekady, dzień po swoim przemówieniu na szczycie klimatycznym COP27 w Egipcie.

Reklama

Francuski prezydent obiecał wsparcie 50 najbardziej zanieczyszczającym środowisko firmom na inwestycje w wodór, biomasę i transport elektryczny. Macron wezwał do zmniejszenia o połowę emisji w ciągu następnej dekady, z ponad 40 milionów ton zatrzymującego ciepło dwutlenku węgla uwalnianego do atmosfery do około 20 milionów ton.

"Jeśli podwoicie swoje wysiłki, podwoimy finansowanie przeznaczone na tę kwestię i zwiększymy pakiet pomocy państwa z 5 do 10 mld euro" – zapewnił.

Przemysł odpowiada za około 20 proc. krajowej emisji gazów cieplarnianych we Francji. Zmiany w sektorze są kluczem do realizacji celów wyznaczonych przez Unię Europejską, aby do 2030 r. zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. i osiągnąć neutralność węglową do 2050 r.