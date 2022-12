Ale to niejedyna przyczyna. Prezes Narodowego Banku Węgier György Matolcsy wskazywał w czasie niedawnego wystąpienia przed parlamentarną komisją gospodarki, że produktywność branży spożywczej na Węgrzech jest druga najgorsza w UE po Bułgarii. I dodał, że winna jest także zbytnia centralizacja gospodarki. W maju rząd zapowiedział wprowadzenie podatków nadzwyczajnych, które uderzyły także w sieci handlowe. Są one tym samym podwójnie stratne. Z jednej strony są zobowiązane do regulowania daniny od nadzwyczajnych zysków, z drugiej zaś nie mogą zarabiać na najpopularniejszych produktach. Producenci, by zrekompensować straty, zaczęli podnosić ceny. Jak zauważał przytaczany przez agencję MTI ekonomista György Raskó, ekspert branży spożywczej, ceny surowców rolnych, np. pszenicy, jęczmienia i kukurydzy, utraciły jakikolwiek związek z cenami na giełdach światowych. Pewnym remedium byłoby zwiększenie importu, ale od potencjalnego zysku sprzedawcy zapłacą nadzwyczajny podatek , a zatem to się im nie opłaca.