Grupa akcjonariuszy największego kanadyjskiego banku, Royal Bank of Canada (RBC), chciała w środę zadać pytania prezesowi Dave McKayowi w sprawie nadal trwających inwestycji w paliwa kopalne. Tak jak w przypadku walnych zgromadzeń akcjonariuszy innych banków, grupy tworzone przez indiańskich wodzów i akcjonariuszy, a także przez m.in. związkowców chcą doprowadzić do rezygnacji z finansowania wydobycia m.in. ropy i gazu. Indian nie wpuszczono do głównej sali na walnym zgromadzeniu RBC i nie mogli zadać pytań zarządowi – relacjonowali sami Indianie w mediach społecznościowych.

Protest Wet’suwet’en

Pod siedzibą RBC w Saskatoon odbyła się w środę manifestacja, a w miniony weekend takie manifestacje odbywały się w wielu miastach Kanady – podawały kanadyjskie media. RBC chce dopiero w 2050 r. osiągnąć cel zerowych emisji w przypadku swoich kredytobiorców i nadal finansuje m.in. budowę gazoociągu Coastal GasLink, przeciwko któremu od lat protestują rdzenni mieszkańcy Wet’suwet’en w Kolumbii Brytyjskiej. W przypadku RBC Indianie wskazują, że wbrew prawu bank nie konsultował z Indianami swoich inwestycji na indiańskich terenach. Jak podała telewizja Global News, RBC jest też zaangażowany w projekty wydobywcze w Europie, m.in. w kontrowersyjną kopalnię węgla Garzweiler, należącą do RWE. To właśnie tam w styczniu br. zatrzymano Gretę Thunberg,

Protesty i presja dotyczą także innych banków. We wtorek podczas walnego zgromadzenia CIBC i Scotiabank akcjonariusze przedłożyli wnioski dotyczące ich większego wpływu na politykę środowiskową tych banków i uzyskali – odpowiednio – 17 i 18 proc. poparcia. W przypadku innego wniosku na walnym Scotiabank, w sprawie udzielania większej informacji nt. oceny planów środowiskowych dużych klientów, z dużą wielkością emisji, uzyskano poparcie akcjonariuszy reprezentujących prawie 25 proc. głosów, wynika z komunikatu banku. Jednak jak podała na Twitterze grupa akcjonariuszy związkowych SHARE, współpracujących z zajmującą się inicjatywami ekologicznymi Fundacją Rodzinną Trottier, było to najwyższe poparcie dla wniosku związanego z ochroną środowiska w Scotiabank.

Odrzucenie propozycji InvestNow

Wnioski o szybsze wycofywanie się z inwestycji w paliwa kopalne nie przeszły, ale jednocześnie w relacjach mediów z walnych zgromadzeń zwrócono uwagę, że poparcia nie znalazły propozycje nieznanej szerzej organizacji InvestNow, reprezentującej część akcjonariuszy różnych banków, która sprzeciwia się wycofywaniu banków z finansowania wydobycia paliw kopalnych. Jak podała strona Morningstar.ca, RBC i Scotiabank nie głosowały nad propozycją. Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) oraz Bank of Montreal (BMO), którego walne odbędzie się 18 kwietnia br., zwróciły się do akcjonariuszy o odrzucenie propozycji InvestNow, ponieważ banki te popierają osiągnięcie celów środowiskowych.

Według opublikowanego w marcu ub.r. raportu Greenpeace pięć największych kanadyjskich banków zwiększyło w 2021 r. finansowanie projektów wydobycia paliw kopalnych o 70 proc. w stosunku do 2020 r., w sumie o 54 mld USD. Wśród 20 banków najbardziej finansujących wydobycie paliw kopalnych na pierwszym miejscu jest amerykański JPMorgan Chase, kolejne trzy miejsca też zajmują amerykańskie banki (Citi, Wells Fargo i Bank of America), ale na piątym miejscu jest kanadyjski RBC.

Z Toronto Anna Lach