Zaciekłe walki rozpoczęły się w graniczącym z Birmą stanie Manipur, kiedy członkowie ok. 30 grup plemiennych starli się z przedstawicielami grupy etnicznej Meitei, stanowiącej większość w stanie.

Przywódcy stron konfliktu rozpoczęli dzisiaj rozmowy pokojowe

"Staramy się zapewnić, że mieszkańcy wiosek powrócą do swoich domów, podczas gdy przywódcy stron konfliktu rozpoczęli dzisiaj rozmowy pokojowe" - poinformował Lorho S. Pfoze, stanowy parlamentarzysta, cytowany przez agencję Reutera.

Trzech polityków z rządzącej w stanie partii BJP powiedziało, że w walkach zginęło prawdopodobnie ponad 70 osób, a ponad 18 tys. mieszkańców zostało zmuszonych do ucieczki, gdy uzbrojeni mężczyźni zaczęli atakować sklepy i domy. Wedle informacji telewizji CNN 260 osób trafiło do szpitali w wyniku obrażeń z powodu walk, najczęściej z powodu ran postrzałowych.

"Większość pacjentów jest przyjmowanych z poważnymi ranami postrzałowymi albo z obrażeniami powstałymi w wyniku uderzenia w głowę przy pomocy lathi (długiego drewnianego kija używanego jako broń w Indiach - PAP)" - przekazał dr Mang Hatzow z jednego ze szpitali w Manipurze.

Bardzo systematyczna, dobrze zaplanowana seria ataków

Na nagraniach wideo i zdjęciach pokazywanych przez lokalną telewizję widać podpalone samochody i budynki; na ulicach unosi się ciężki, czarny dym. Jeden z naocznych świadków, lider plemienny, który mieszka w Imphal - stolicy stanu Manipur, powiedział CNN, że jego dom został zniszczony w czwartek i od tamtej pory ukrywa się w obozie wojskowym. Indyjskie wojsko podało, że uratowało z ogarniętych konfliktem rejonów 23 tys. cywilów.

"To, co tutaj obserwujemy, to niestety wydaje się bardzo systematyczna, dobrze zaplanowana seria ataków. Egzekucje są niemal bezduszne i oni wiedzą dokładnie, które domy należą do członków społeczności plemiennych" - powiedział pragnący zachować anonimowość przywódca plemienny.

Społeczność Meitei, która stanowi około 50 proc. populacji stanu, od lat walczy o dostęp do specjalnego programu indyjskiego rządu, gwarantującego różne korzyści dla grup plemiennych, w tym szerszy dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji i stanowisk rządowych. Plemiona objęte programem należą do najbardziej upośledzonych społeczno-ekonomicznie grup w Indiach i historycznie odmawiano im dostępu do edukacji i możliwości zatrudnienia. Grupy plemienne twierdzą, że obawiają się, że zostaną pozbawione szans na pracę i otrzymanie świadczeń, jeśli Meitei dołączy do programu.