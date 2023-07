Liczba imigrantów z krajów Europy Zachodniej przybywających do Izraela w okresie styczeń-czerwiec 2023 r. wyniosła 889, co oznacza spadek o 44 proc. w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim.

Dane wskazują na znaczny wzrost liczby przybyszów z Rosji, który wyniósł 32 proc. przy 22 851 migrantach przybywających do tego kraju w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku.

Wzrost napływu imigrantów z Rosji wyraźnie kontrastuje z gwałtownym spadkiem imigrantów z Ukrainy. W pierwszej połowie 2023 roku z Ukrainy przybyło zaledwie 1 463 osób, co stanowi zaledwie jedną dziesiątą liczby w porównaniu z tym samym okresem w 2022 roku.

Globalny trend wskazuje na 16-procentowy spadek imigracji do Izraela, z 30 774 imigrantami przybywającymi do kraju w pierwszej połowie 2023 roku, w porównaniu do 36 630 w tym samym okresie w 2022 roku.

Jerusalem Post wyjaśnia, że wydarzenia, takie jak wojna na Ukrainie, niestabilny system polityczny w Izraelu z demonstracjami przeciwko kontrowersyjnej reformie wymiaru sprawiedliwości, mają znaczący wpływ na trendy migracyjne.

Inne czynniki, które mają wpływ na spadek liczby imigrantów z krajów zachodnich, mogą mieć związek z niezwykle wysokimi kosztami życia w Izraelu. Wielu potencjalnych imigrantów z Francji miało trudności ze znalezieniem niedrogiego mieszkania w Izraelu po sprzedaży lub planowaniu sprzedaży swoich domów we Francji.

Z Jerozolimy Marcin Mazur