"Chcemy dzisiaj powtórzyć stanowczo, że Rosja musi położyć kres swojej polityce okupacji i wycofać swoje wojska. Niestrudzenie będziemy pracować, by doprowadzić do zakończenia wojny i osiągnięcia sprawiedliwego oraz trwałego pokoju"- oświadczyła premier.

Dodała: "Zamierzamy również być u waszego boku, by odbudować wasz kraj, także organizując we Włoszech konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy w 2025 roku, by zapewnić narodowi ukraińskiemu szanse na przyszłość i przyczynić się do waszego odrodzenia gospodarczego i społecznego".

"Próbka agresywnych rosyjskich intencji wobec całej Ukrainy"

Giorgia Meloni zwracając się do prezydenta Zełenskiego i uczestników międzynarodowych obrad, podkreśliła: "Nielegalna aneksja Krymu przez Rosję w 2014 roku była jawnym pogwałceniem prawa międzynarodowego i próbką agresywnych rosyjskich intencji wobec całej Ukrainy".

"Moskwa narzuciła swój model autorytarny i naruszyła prawa ludności półwyspu, przede wszystkim Tatarów. W 2014 roku na Zachodzie nie zrozumiano w pełni skali tego, co się dzieje, albo może wyrażano nadzieję, że można zatrzymać imperialistyczne dążenia Moskwy. Popełniliśmy błąd i trzeba to uznać" - stwierdziła premier Włoch w zdalnym wystąpieniu.