Jak poinformował przewodniczący TK Portugalii Jose Abrantes, wyrok zapadł „w jednomyślnym głosowaniu”.

Oddzielili to, co jest stosowaniem narkotyków na własny użytek, od obrotu nimi

Sprecyzował on, że kierowany przez niego organ „wyraźnie oddzielił to, co jest stosowaniem narkotyków na własny użytek, od obrotu nimi”.

We wtorek po południu prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa, który 17 sierpnia, odmówił podpisania ustawy kierując ją do TK, przekazał, że podpisze nowe prawo.

Ustawę legalizującą używanie narkotyków syntetycznych na własny użytek parlament przyjął 19 lipca dzięki poparciu rządzącej krajem Partii Socjalistycznej premiera Antonia Costy, a także ugrupowań centrowych i lewicowych, takich jak Inicjatywa Liberalna, Blok Lewicy, Livre, Partia Ludzie-Zwierzęta-Przyroda, a także komunistów.

Przeciwko legalizacji narkotyków syntetycznych wypowiedzieli się jedynie deputowani konserwatywnej partii Chega, zaś centroprawicowa Partia Socjaldemokratyczna wstrzymała się od głosu.

Z Lizbony Marcin Zatyka