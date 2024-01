Dzisiaj najważniejszym tematem za Odrą jest incydent, do jakiego doszło u wybrzeży Szlezwiku-Holsztynu. Tłum wściekłych rolników uniemożliwił przybycie do portu promu z powracającym z urlopu ministrem gospodarki i klimatu, wicekancelrzem Robertem Habeckiem na pokładzie. Według służb atmosfera była na tyle gorąca, że mogło dojść do tragedii. Rolnicy protestują przeciwko planowanym cięciom budżetowym rządu federalnego.