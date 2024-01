Komisja spraw zagranicznych parlamentu w Azerbejdżanie wezwała w czwartek rząd do zerwania stosunków gospodarczych z Francją w proteście przeciwko rezolucji francuskiego senatu, który zaapelował do rządu w Paryżu o nałożenie sankcji na Azerbejdżan z powodu zbrojnego zajęcia Górskiego Karabachu we wrześniu 2023 r. - poinformowała agencja Reutera.