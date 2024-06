Azerbejdżan wciąż boi się koronawirusa? Granica lądowa kraju zamknięta do jesieni

Władze Azerbejdżanu ogłosiły, że z powodu koronawirusa granica lądowa kraju pozostanie zamknięta do października. Do kraju można dostać się tylko samolotem - podaje we wtorek portal Echo Kawkaza.