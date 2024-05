Tragiczną śmierć turystów z Hiszpanii potwierdził w sobotę szef MSZ tego kraju Jose Manuel Albares, precyzując, że wśród hiszpańskich ofiar śmiertelnych są dwie kobiety i jeden mężczyzna. “Z tego, co mi opowiedziano o tym zdarzeniu, wynika, że był to ewidentny atak, zamach” - powiedział minister.

Do ataku doszło krótko po przybyciu grupy turystów z Kabulu

Według szefa rządu Katalonii Pere'a Aragonesa w ataku w centrum Bamjanu ranny został też inny obywatel Hiszpanii, który wraz z grupą z Katalonii udał się na wycieczkę do Afganistanu. Sprecyzował, że ofiarami ataku, do którego nie przyznała się dotychczas żadna organizacja terrorystyczna, są mieszkańcy trzech katalońskich miast: Barcelony, Girony oraz Figueres.

Z relacji świadków wynika, że do ataku doszło krótko po przybyciu grupy turystów z Kabulu, stolicy Afganistanu, do centrum Bamjanu. Uzbrojony mężczyzna oddał do przybyszów strzały, kiedy ci robili zakupy na miejscowym bazarze. Według komunikatu afgańskiego ministerstwa spraw wewnętrznych poza trzema Hiszpanami w strzelaninie zginęli też trzej obywatele Afganistanu. Wśród rannych jest 8 osób, w tym, jak podają afgańskie władze, czterech to obywatele państw Europy.

“Potępiamy stanowczo to zdarzenie i wyrażamy głębokie ubolewanie przekazując nasze kondolencje rodzinom ofiar” - napisało w sobotnim oświadczeniu afgańskie MSW. Według resortu do sobotniego popołudnia zatrzymano siedem osób, które miały być uwikłane w zabójstwo turystów.

Marcin Zatyka