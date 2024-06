Samolot Sił Obronnych Malawi wyleciał rano ze stolicy Lilongwe do Mzuzu, miasta oddalonego o ok. 370 km na północ. Miał tam wylądować po 45 minutach lotu. Jak podają pracownicy lotniska samolot zniknął z radarów i do tej pory nie udało się skontaktować z załogą.

Reklama

O zaginięciu samolotu prezydent kraju Lazarus Chakwera został poinformowany przez gen. Valentina Phiri, szefa malawijskich sił zbrojnych. Chakwera zarządził akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Odwołał także swój zaplanowany lot na Bahamy.

W czerwcu 2022 r. Saulos Chilima został zawieszony w sprawowaniu urzędu w związku ze skandalem korupcyjnym, który dotyczył rządowych kontraktów o wartości 150 mln dolarów. W maju tego roku sąd w Malawi uchylił zarzuty wobec wiceprezydenta.