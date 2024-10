Blokada Discordu w Turcji z powodu podejrzeń przestępstw

Minister sprawiedliwości Turcji Yilmaz Tunc przekazał, że sąd w Ankarze zdecydował o zablokowaniu dostępu do komunikatora w związku z "wystarczającymi podejrzeniami" dotyczącymi przestępstw związanych z "przemocą seksualną wobec dzieci i obscenicznością".

Rosja blokuje Discord za złamanie przepisów

We wtorek dostęp do Discordu zablokował w Rosji tamtejszy regulator mediów, powołując się na złamanie przez tę platformę obowiązujących przepisów. Wcześniej nałożono na Discord karę za to, że nie usunęła treści uznanych za zakazane.

Discord to platforma i aplikacja służąca do prowadzenia rozmów głosowych, tekstowych i wideo. Serwis przeznaczony był początkowo dla graczy i cybersportowców. W czasie pandemii Covid-19 platforma zaczęła pozycjonować się jako bardziej uniwersalna - przypomniała rosyjska redakcja BBC. Na wojnie w Ukrainie komunikator wykorzystywany jest przez wojskowych po obu stronach frontu - podkreśliła BBC.

Natalia Dziurdzińska (PAP)