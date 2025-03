Prezydent USA Donald Trump i przywódca Rosji Władimir Putin przeprowadzili we wtorek telefoniczną rozmowę. Tematem była wojna na Ukrainie, a obaj przywódcy zgodzili się na 30-dniowe zawieszenie broni dotyczące obiektów energetycznych i infrastruktury.

W rozmowie z PAP gen. Polko ocenił, że rozmowa ta w istocie nie zmieniła niczego w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. Jego zdaniem, najlepszy komentarz do tej rozmowy, pokazujący intencje Rosji, stanowi wpis Dmitrija Miedwiediewa na platformie X, że "w jadalni znajdują się tylko Stany Zjednoczone i Rosja", a głównym daniem jest "kotlet po kijowsku".

Rosja pokazuje swoją prawdziwą intencję: Ukraina jest głównym celem

"To pokazuje, jaka jest dobra wola samej Rosji, skoro urzędnik na wysokim szczeblu mówi o tym, że w menu były kraje europejskie, a głównym daniem była Ukraina" - skomentował. B. dowódca GROM podkreślił, że skoro "w istocie rozmawiano bez udziału Ukrainy o aneksji jej terytoriów a z tego, co podała strona rosyjska wynika, że ma to się odbyć na zasadzie rozbrojenia samej Ukrainy", na horyzoncie nie widać żadnego pokoju między Rosją i Ukrainą.

"To są rozmowy, które w istocie niczego nie zmieniły i tylko pokazały, że prezydent Trump nie liczy się z Europą, a woli dogadywać się z Rosją" - stwierdził.

W jego opinii, odzwierciedleniem prawdziwych intencji Rosji były także zmasowane ataki na ukraińską infrastrukturę cywilną, które miały miejsce we wtorek późnym wieczorem, tj. już po rozmowie Putina z Trumpem. "Rosja pokazała tej nocy złą wolę. Ktoś, kto naprawdę dąży do pokoju, ogranicza wysiłek zbrojny" - ocenił.

"Widać wyraźnie, że Rosja chciałaby takiego zawieszenia broni, które rozbrajałoby Ukrainę, blokowałoby jej działania odwetowe, w tym o charakterze specjalnym i dywersyjnym, a z drugiej strony sama Rosja pozostawałaby bezkarna" - dodał.

Rosja nie dotrzymuje porozumień - ocenia gen. Polko

W ocenie gen. Polko Rosja jest niewiarygodnym partnerem. "Zapytałbym prezydenta Trumpa i jego otoczenie, które porozumienie z Putinem było przez niego przestrzegane” - stwierdził. Odnosząc się do zapowiedzi 30-dniowego zawieszenia ataków na infrastrukturę energetyczną stwierdził, że Ukraina słusznie oczekuje gwarancji pokoju. "Jeżeli nawet zawierane jest porozumienie o zakazie ataków na infrastrukturę krytyczną, chciałbym wiedzieć, jakie są tego gwarancje, że to porozumienie będzie przestrzegane” - powiedział.

Jego zdaniem Rosja może chcieć wykorzystać potencjalne zawieszenie do prowadzenia działań zbrojnych na morzu. "Jednym z większych sukcesów Ukraińców był fakt, że Ukraina obroniła się na morzu i to Rosjanie musieli wycofywać swoją flotę spod zasięgu ognia strony ukraińskiej. (...) Krym miał problemy z zaopatrywaniem, wymianą. Takie zawieszenie broni byłoby korzystne dla Putina” - zaznaczył.

Za każdą propozycją ewentualnego pokoju, w jego przekonaniu, muszą stać gwarancje oparte na realnej sile. "Tak naprawdę pokój, na przestrzeni wieków, nigdy nie był przestrzegany, jeżeli za nim nie stała konkretna siła, konkretna moc - to dopiero powodowało, że państwa mogły czuć się stabilnie. To jest wyraźne wskazanie na przyszłość - Ukraina nigdy nie będzie bezpieczna, jeżeli nie będzie miała konkretnych gwarancji pokoju i jeżeli za tymi gwarancjami nie będzie stała konkretna siła" - powiedział.

Gen. Polko postrzega działania prezydenta Trumpa w tym kontekście jako sprzeczne. "Tak, można wynegocjować jakiś pokój, ale rozumiem, że skoro Stany Zjednoczone negocjują z pozycji siły, to tą siłą powinny gwarantować ten pokój. Pytanie, co jeżeli strona rosyjska złamie te porozumienia? Wtedy w jaki sposób Stany Zjednoczone będą reagować?" - zapytał. Jego zdaniem bez takich ustaleń wszelkie ewentualne porozumienia pokojowe będą mało warte.

W opinii b. dowódcy GROM nie można traktować Rosji jak normalnego partnera. "To jest terrorysta, bandyta i oszust. Stwierdzenie, że z terrorystami się nie negocjuje, w tym przypadku potwierdza się w stu procentach" - podkreślił. "Szkoda, że prezydentowi Trumpowi brakuje takiej determinacji w walce z największym dzisiaj terrorystą, jakim jest Rosja, jaką wykazuje się w walce z Hamasem" - dodał.

Biały Dom o warunkach zawieszenia broni

W komunikacie Białego Domu napisano, że Trump i Putin zgodzili się, że "ruch w stronę pokoju rozpocznie się od zawieszenia broni w energetyce i infrastrukturze oraz technicznych negocjacji w sprawie wprowadzenia w życie morskiego zawieszenia broni na Morzu Czarnym, pełnego zawieszenia broni i trwałego pokoju. Te negocjacje rozpoczną się natychmiast na Bliskim Wschodzie”.

Kreml z kolei wydał komunikat, w którym napisał, że "kluczowym warunkiem" dla rozwiązania konfliktu na drodze dyplomacji jest całkowite zakończenie zagranicznej pomocy wojskowej dla Ukrainy oraz wstrzymanie przekazywania jej informacji wywiadowczych.

Do wyników rozmowy natychmiast odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jego zdaniem Putin chce wywrzeć maksymalną presję na Ukrainę, by potem wysunąć jej ultimatum z pozycji siły, a jeśli dojdzie do porozumienia w sprawie wstrzymania ataków na obiekty infrastruktury i Rosja nie będzie go przestrzegała, to Ukraina nie pozostanie bierna.(PAP)

