Rewolucja na rynku pracy? Jeden kraj bliski wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy

Rząd Hiszpanii zatwierdził we wtorek skrócenie tygodnia pracy z 40 do 37,5 godziny. Do wprowadzenia nowych przepisów potrzeba jeszcze zgody parlamentu, w którym rząd nie ma większości i stara się o poparcie m.in. nacjonalistów katalońskich. Plan zakłada obniżenie wymiaru godzin w nadchodzących latach, przy zachowaniu dotychczasowego poziomu wynagrodzeń.