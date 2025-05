Trump: Pierwszy amerykański papież. To wielki zaszczyt dla USA.

"Gratulacje dla kardynała Roberta Francisa Prevosta, który właśnie został mianowany papieżem. To wielki zaszczyt zdać sobie sprawę z tego, że jest on pierwszym amerykańskim papieżem. Jakie to ekscytujące i jaki wielki zaszczyt dla naszego kraju. Nie mogę doczekać się spotkania z papieżem Leonem XIV. To będzie bardzo znaczący moment!" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Reklama

Reklama

Kto został nowym papieżem?

Nowym papieżem został kardynał Robert Prevost z USA, który przyjął imię Leona XIV. Wiadomość o jego wyborze ogłosił w czwartek po godz. 19 z balkonu bazyliki Świętego Piotra kardynał protodiakon Dominique Mamberti. Francuski kardynał protodiakon wygłosił następującą formułę po łacinie: "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam" ("Oznajmiam wam wielką radość, mamy papieża"). Następnie wymienił imię i nazwisko kardynała oraz imię, które przyjął.

Papież Leon XIV w pierwszym przemówieniu: "Kościół ma być otwarty dla wszystkich","Zło nie przeważy"

Papież Leon XIV, wybrany w czwartek na konklawe, powiedział w pierwszych słowach skierowanych do dziesiątków tysięcy wiernych z balkonu bazylki Świętego Piotra: "Niech pokój będzie z wami wszystkimi". Wśród aplauzu mówił, że Kościół ma być otwarty, dla wszystkich i służyć jako pomost dialogu. "Zło nie przeważy" - dodał nowy papież.