Trump traci grunt? Własne media wbijają "szpile prezydentowi"

Amerykański dziennik "Wall Street Journal", od dawna przychylny Donaldowi Trumpowi, zaczyna go krytykować; podobnie krytyczne oceny prezydenta USA pojawiają się też w innych mediach należących do wpływowego Ruperta Murdocha, jak stacja Fox News i tabloid "New York Post" - zauważa portal HuffPost.