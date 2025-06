Amerykańskie ambasady będą weryfikować konta społecznościowe wnioskujących o wizy

Przedstawiciele służb konsularnych będą sprawdzać wnioskujących pod kątem działań, wpisów i wiadomości, świadczących o "wrogości względem obywateli, kultury, rządu, instytucji albo zasad leżących u podstaw USA" - przekazał resort. Wnioski osób, które nie udostępnią do wglądu swoich kont w mediach społecznościowych, mogą być odrzucone.

Trump zaostrza politykę wobec studentów z zagranicy

Jak oceniła agencja Associated Press, jest to najnowszy przykład działań administracji Donalda Trumpa wymierzonych przeciwko studentom zagranicznym. Władze podkreślają, że posiadacze wiz studenckich i zielonych kart mogą podlegać deportacji w związku ze wspieraniem przez nich Palestyńczyków i krytykowaniem działań Izraela w wojnie w Strefie Gazy - przypomniał Reuters. Takie działania administracja określa jako zagrożenie dla polityki zagranicznej USA i popieranie Hamasu. Krytycy Trumpa oceniają, że jest to atak na prawo do wolności słowa, wynikającej z I Poprawki do Konstytucji USA.

USA wstrzymały rozmowy o wizach studenckich

Pod koniec maja administracja nakazała amerykańskim placówkom dyplomatycznym za granicą wstrzymanie nowych spotkań z cudzoziemcami ubiegającymi się o wizy studenckie w ramach programów wymiany. Media podały wówczas, że Departament Stanu przygotowuje się do zaostrzenia weryfikacji zagranicznych studentów.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)