Poznajcie Petera Zeihana. Zdobywał doświadczenie, pracując w firmie analitycznej Stratfor. Tej samej, która wypromowała George’a Friedmana, co mocno przyczyniło się do rozkręcenia mody na geopolityczne rozważania w wersji korpopopularnej. Zeihan dosłużył się w Stratforze pozycji wice-Friedmana, po czym zaczął działać na własną rękę. Prowadzi firmę o niebanalnej nazwie Zeihan on Geopolitics (Zeihan o geopolityce). „Koniec świata to dopiero początek. Scenariusz upadku globalizacji” to jego czwarta książka. Na polski do tej pory tłumaczony nie był.

