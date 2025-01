Właściciel platformy społecznościowej X i sojusznik Donalda Trumpa lubi spędzać czas przez komputerem, wtrącając się w sprawy rządów zagranicznych. Politico zebrało kilkanaście przypadków, kiedy to miliarder z branży technologicznej wdał się w kłótnię z politykami spoza Stanów Zjednoczonych. Oto niektóre z nich.

Wielka Brytania

Zaledwie kilka tygodni po tym jak premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer objął stanowisko, Musk stwierdził, że w Wielkiej Brytanii „wojna domowa jest nieunikniona”. Wypowiedź Muska dotyczyła zamieszek jakie wybuchły po ataku nożownika w Southport i były podsycane przez fałszywe twierdzenia rozpowszechniane przez skrajnie prawicowe grupy, jakoby sprawca ataku był muzułmaninem ubiegającym się o azyl.

Ponadto Musk twierdził, że Wielka Brytania jest „tyrańskim państwem policyjnym” inazwał Starmera „twotierkeir” za kontrolowanie protestów skrajnej prawicy. Ostrzegał też, że Wielka Brytania idzie „w pełnym stylu Stalina”.

Humza Yousaf, były pierwszy minister, jeden z najbardziej prominentnych muzułmańskich polityków w Wielkiej Brytanii, został nazwany przez Muska „super-super rasistą”, bo jak twierdzo Musk nienawidzi białych ludzi.

Musk pokłócił się nawet z swoim rzekomym sojusznikiem, liderem Reform UK. Na platformie X wezwał do zastąpienia Nigela Farage'a na czele partii, ponieważ ten niedostatecznie wspiera uwięzionego skrajnie prawicowego agitatora Tommy'ego Robinsona,

Niemcy

Przed lutowymi przedterminowymi wyborami w Niemczech miliarder wywołał spore poruszenie, wspierając skrajnie prawicową partię Alternatywa dla Niemiec. Musk stwierdził, że tylko AfD „może uratować Niemcy”. Na zaczepki Muska odpowiedział kanclerza Olafa Scholza i faworyt wyborów, Friedrich Merz, który nazywał komentarze właściciela X „nachalnymi i bezczelnymi”. Natomiast najnowsze podejście Scholza do Muska to „Nie karmić trolla”.

Ukraina

W październiku 2022 r. Musk zastosował klasyczną strategię w postaci sondażu na X. Sondaż miał niby zbadać wykonalność przeprowadzenia wyborów w regionach Ukrainy okupowanych przez Rosję. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odpowiedział sarkastycznie sondażem na temat tego, czy ludzie wolą Muska popierającego Rosję czy Ukrainę.

Kanada

Jedyna z prognoz Muska, która okazała się słuszna to ta, w której przewidział, że kanadyjski premier Justin Trudeau „odejdzie w nadchodzących wyborach”. Okazuje się, że Trudeau nie dotrwa nawet dnia wyborów, rezygnując ze stanowiska premiera w poniedziałek po ponad dziewięciu latach u władzy.

Australia

Nawet odległa Australia została skrytykowana przez Muska za plany zakazania dzieciom korzystania z platform mediów społecznościowych. Miliarder nazwał te działania „tylnymi drzwiami do kontrolowania dostępu do internetu” i oczerniając australijski rząd, nazywając go „faszystowskim” za forsowanie ustawodawstwa mającego na celu regulację dezinformacji w mediach społecznościowych.

Brazylia

Brazylia poszła dalej niż Australia i tymczasowo zablokowała konto Muska X w zeszłym roku po tym, jak odmówił zablokowania kont, które rozpowszechniały dezinformację na temat brazylijskich wyborów prezydenckich w 2022 r. Przeciwnicy zakazu stwierdzili, że konta te były celem ataków politycznych.

Zakaz został zniesiony po tym, jak X zapłacił 3,8 miliona funtów grzywny i zablokował wskazane konta.

Irlandia/Irlandia Północna

Musk z wkraczając w jeden z najbardziej drażliwych konfliktów czasów nowożytnych, wyśmiewająćc Irlandzką Armię Republikańską (IRA), nazywając ją „straszną jak pluszowa zabawka”, podczas gdy kiedyś była „tak hardkorowa”.

Rumunia

Gniew Muska wywołały też odwołane wybory prezydenckie w Rumunii. „Jak sędzia może odwołać wybory i nie być uważanym za dyktatora?” — komentował. Oczywiście nowy szef Muska, rzecz jasna, nigdy nie będzie się spierał o coś tak świętego jak wybory, tak jak miało to miejsce podczas poprzednich wyborów prezydenckich w USA i ataku na Kapitol.

Dania/Grenlandia

Trump od lat wyraża zainteresowanie przejęciem duńskiego terytorium zamorskiego Grenlandii, które uważa za „absolutnie konieczne” dla bezpieczeństwa Ameryki. Musk wypowiedział się także na ten temat, pisząc na platformie X: „Jeśli mieszkańcy Grenlandii zechcą być częścią Ameryki, a mam nadzieję, że tak będzie, to będą mile widziani!”

Holandia

Właściciel X, podczas jego pogawędki z Geertem Wildersem, holenderskim politykiem, który od dawna prowadzi kampanię antyislamską i antyimigracyjną, podkreślił niski wskaźnik urodzeń w Holandii i stwierdził, że „naród holenderski wymrze się własnoręcznie”. Mając 12 własnych dzieci, Musk powinien mieć wiele innych przydatnych wskazówek dla skromnych Holendrów.

Wenezuela

Właściciel X nazwał Maduro „dyktatorem” i „klaunem” i oskarżył go o „poważne oszustwo wyborcze”. Sprawiedliwie rzecz biorąc, ta ostatnia część jego wypowiedzi pokrywa się z oceną obecnej administracji USA.

Unia Europejska

Jak się okazuje atakowanie jednego państwa na raz nie jest wystarczającym wyzwaniem dla Muska, dlatego zaczął się kłócić z całą Unią Europejską.

W październiku wdał się w internetową sprzeczkę z ustępującą wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Verą Jourovą, nazywając ją „uosobieniem banalnego, biurokratycznego zła”. Stało się to po tym, jak Jourova nazwała go „promotorem zła” pośród licznych sporów regulacyjnych dotyczących X.

Musk zaatakował również nowo powołaną Komisję Europejską, nazywając ją „niedemokratyczną” i stwierdził, że Parlament Europejski „nie powinien oddawać jej władzy”.