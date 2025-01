Rosja próbuje zaciągnąć coraz więcej kobiet do wojska. Służą już dziesiątki tysięcy

Rosja wciela do armii coraz więcej kobiet, by zwiększyć liczebność tzw. ochotniczych jednostek wojskowych – informuje think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Ile kobiet służy w rosyjskim wojsku?