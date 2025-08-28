Atak w pobliżu misji UE

- Wczorajszy atak miał miejsce w pobliżu misji dyplomatycznej, przedstawicielstwa naszej Unii. Dwa pociski uderzyły w odległości 50 metrów od Delegatury w ciągu 20 sekund - powiedziała von der Leyen. - To pokazuje, że Kreml nie cofnie się przed niczym, by terroryzować Ukrainę, bezmyślnie zabijając cywilów, mężczyzn, kobiety i dzieci, a nawet atakując Unię Europejską.

Reakcja UE i planowane działania

Dlatego - jak zadeklarowała - Unia utrzyma presję na Rosję poprzez sankcje. - Wkrótce przedstawimy nasz 19. pakiet surowych sankcji i jednocześnie kontynuujemy prace nad zamrożonymi rosyjskimi aktywami, aby wesprzeć obronę i odbudowę Ukrainy. Oczywiście zapewniamy silne, niezachwiane wsparcie Ukrainie, naszemu sąsiadowi, partnerowi, przyjacielowi i przyszłemu członkowi - zapowiedziała przewodnicząca KE.

Kwestia kolejnych sankcji oraz przyszłości zamrożonych po rosyjskiej napaści na Ukrainę w 2022 r. aktywów banku centralnego Rosji będzie przedmiotem obrad ministrów obrony oraz spraw zagranicznych UE w piątek i sobotę w Kopenhadze.

Najnowsze dane władz Kijowa mówią, że w wyniku rosyjskiego ataku zginęło co najmniej 15 osób, w tym troje dzieci. Wcześniej podawano też liczbę ok. 50 rannych.

Von der Leyen poinformowała, że w wyniku ataku żaden z członków unijnej misji dyplomatycznej nie ucierpiał.

Z Brukseli Magdalena Cedro (PAP)