Podkreślenie wsparcia UE dla państw graniczących z Rosją i Białorusią

Poczynając od piątku, von der Leyen odwiedzi siedem państw: Estonię, Litwę, Finlandię, Łotwę, Polskę, Bułgarię i Rumunię.

- Jej wizyta podkreśli wsparcie UE dla państw członkowskich, które stoją przed wyzwaniami związanymi z graniczeniem z Rosją lub Białorusią. Będzie również rozmawiać z liderami rządów i wojskowymi na temat bezpieczeństwa i obronności Europy - ogłosiła rzeczniczka KE Arianna Podesta.

Wizyta w Polsce

Jak dodała, w niedzielę von der Leyen odwiedzi Polskę, gdzie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. - Razem udadzą się na granicę z Białorusią, aby obserwować działania mające na celu monitorowanie i ochronę wschodniej granicy - zaznaczyła.

Tego samego dnia von der Leyen uda się do Bułgarii.

Z Brukseli Magdalena Cedro (PAP)