Nowa rakieta o zasięgu ponad 500 kilometrów

Reklama

Pocisk opracowywany w ramach projektu Nightfall ma mieć zasięg przekraczający 500 km oraz głowicę bojową o masie około 200 kg. Będzie przystosowany do odpalania z różnych mobilnych platform naziemnych, z możliwością szybkiego wystrzelenia kilku pocisków i błyskawicznego opuszczenia miejsca ataku. To rozwiązanie ma zwiększyć skuteczność ukraińskich sił zbrojnych, minimalizując ryzyko kontruderzeń.

/> />

Rakieta ma być odporna na zakłócenia elektromagnetyczne i przystosowana do działania w środowiskach walki elektronicznej. Projekt zakłada również szybką produkcję – nawet do 10 sztuk miesięcznie – przy koszcie jednostkowym nieprzekraczającym 800 tysięcy funtów.

W ciągu roku – od projektu do testu

Trzy wybrane zespoły przemysłowe mają otrzymać po 9 milionów funtów na opracowanie i dostarczenie trzech prototypowych rakiet w ciągu 12 miesięcy. Harmonogram zakłada, że propozycje techniczne muszą zostać złożone do 9 lutego 2026 roku, a kontrakty zostaną przyznane w marcu tego samego roku. Pierwsze testy mają rozpocząć się w ciągu roku od przyznania finansowania. Projekt jest prowadzony w formule szybkiego prototypowania, z naciskiem na możliwość szybkiej produkcji seryjnej w zakładach na terenie Wielkiej Brytanii.

Wsparcie Ukrainy i impuls dla brytyjskiego przemysłu

Nightfall to kolejny element szeroko zakrojonego wsparcia militarnego udzielanego Ukrainie przez Wielką Brytanię, obok m.in. dostarczania dronów uderzeniowych dalekiego zasięgu (takich jak np. Flamingo). Jednocześnie projekt ma istotne znaczenie dla krajowego sektora zbrojeniowego – umożliwia bowiem rozwój technologii precyzyjnych uderzeń dalekiego zasięgu, które mogą w przyszłości zostać wykorzystane także przez brytyjskie siły zbrojne.

/> />

Nightfall nie tylko wspiera front wschodni, ale i pozwala rozwijać nowoczesne zdolności bojowe w ramach NATO. Przedstawione przez resort obrony wymagania dla rakiety były udostępnione wyłącznie firmom, które podpisały stosowne umowy o poufności.

Realne wyzwania i wątpliwości

Mimo ambitnych planów, nie brakuje głosów podkreślających, że Wielka Brytania do tej pory nie produkowała własnych balistycznych rakiet ziemia-ziemia, co oznacza, że projekt tworzony jest praktycznie od podstaw. Wątpliwości budzi też bardzo krótki czas zakładany na stworzenie i przetestowanie nowej broni, co w realiach przemysłu zbrojeniowego bywa trudne do osiągnięcia. Nie zmienia to jednak faktu, że projekt Nightfall już teraz budzi duże zainteresowanie w środowiskach wojskowych i przemysłowych, a jego realizacja może stanowić znaczący krok w kierunku dalszego unowocześniania europejskich zdolności obronnych.