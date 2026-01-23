Miesiące przygotowań

Prace nad pozycją pod system przeciwlotniczy rozpoczęły się już w styczniu 2025 roku – wynika z analizy zdjęć satelitarnych firmy Planet Labs. Zdaniem Institute Study of War przez kilka miesięcy trwało przygotowywanie infrastruktury, a sam system pojawił się w sierpniu tego samego roku. Informację o jego obecności podano wczoraj. Na zdjęciach widać cień pojazdu z wieżyczką, charakterystyczną dla zestawu Tor-M2, osadzonego na podwoziu produkcji białoruskiego MZKT.

Według Radia Swoboda, rozmieszczony system został najprawdopodobniej sprowadzony z Rosji. Tor-M2 zaprojektowano z myślą o niszczeniu dużych dronów uderzeniowych i innych celów na małych wysokościach.

Strategiczne położenie: tuż przy granicy z Ukrainą

Mozyrska rafineria leży około 30 kilometrów od granicy ukraińskiej, co czyni ją szczególnie wrażliwym punktem w przypadku eskalacji działań zbrojnych. Rozmieszczenie systemów PWO (przeciwlotniczych) właśnie w tym miejscu nie wydaje się przypadkowe.

Według białoruskich danych tylko w 2025 roku białoruską przestrzeń powietrzną przekroczyło ponad 105 dronów. Aż 82% z nich nie zostało zestrzelonych ani zatrzymanych. Mowa tu zapewne zarówno o dronach rosyjskich jak i ukraińskich.