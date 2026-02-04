Macron jest gotowy wznowić dialog z Putinem

Prezydent Francji Emmanuel Macron zasygnalizował we wtorek gotowość do wznowienia dialogu z Putinem.

Przemawiając podczas wizyty we wschodniej Francji, Macron – cytowany przez Euronews – powiedział, że trwają kontakty na „poziomie technicznym”. Stwierdził, że proces ten odbywa się „w sposób przejrzysty i w porozumieniu” z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Macron potępił również niedawne ataki Rosji na ukraińską infrastrukturę, określając je jako „niedopuszczalne”.

O te słowa KE była pytana w środę.

Trzeba pokazać kto jest agresorem i kto musi pójść na ustępstwa

– Nikt nie pragnie pokoju bardziej niż Ukraina, a prace nad osiągnięciem tego pokoju dla Ukrainy trwają, co widać po naszym nieustającym wsparciu. (...) Putin może zakończyć tę wojnę już teraz. Nie wykazuje żadnych oznak chęci działania. Nadużywa nawet dyskusji o zawieszeniu broni, by nieustannie atakować infrastrukturę cywilną i zabijać niewinnych ludzi. Dlatego będziemy nieustannie wkładać wszelkie wysiłki i energię we wspieranie Ukrainy, a także jasno pokazywać, kto jest agresorem i kto musi pójść na ustępstwa – odparła rzeczniczka KE.

Putin nie wykazuje oznak gotowości do rozmów pokojowych

Hipper dodała, że KE nie będzie komentować słów Macrona.

– Jesteśmy w stałym kontakcie z państwami członkowskimi. Przewodnicząca KE (Ursula von der Leyen) rozmawia z przywódcami, także na szczeblu technicznym. Nie będziemy komentować wszystkich tych kontaktów. (...) Oczywiście mamy nadzieję i życzymy sobie, aby prezydent Putin był gotowy do podjęcia poważnych rozmów pokojowych. Nie widzieliśmy jeszcze oznak takiej gotowości – podsumowała rzeczniczka.

Z Brukseli Łukasz Osiński