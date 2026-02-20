W przewidywalnej przyszłości Europa nie posiada alternatywy wobec atomowego parasola USA. Zdolność Francji i Wielkiej Brytanii do odstraszania Rosji to czysta fantazja, gdyż Putin boi się tylko amerykańskiej broni jądrowej.

Przez najbliższych 20 lat, nie będzie alternatywy dla atomowego parasola USA

Pytanie, czy w czasach Donalda Trumpa Europejczycy mogą tak jak dotychczas liczyć na atomowy parasol USA, jest uzasadnione. „Można mieć wątpliwości” – przyznał Christoph von Marschall w komentarzu opublikowanym w czwartek wieczorem w portalu dziennika „Tagesspiegel”. Pomimo tego, istnieją silne argumenty przeciwko planowaniu przez Europę nuklearnej obrony bez udziału Ameryki.

„W przewidywalnym czasie, co najmniej przez najbliższych 20 lat, nie będzie wiarygodnej alternatywy dla atomowego parasola USA” – podkreślił komentator. Marschall zwrócił uwagę, że administracja Trumpa potwierdziła w aktualnej strategii bezpieczeństwa nuklearny parasol dla Europy.

Europa potrzebuje atomowego parasola

Wszyscy, którzy wątpią w sojusz z Trumpem, powinni odpowiedzieć na pytanie, czy Francja i Wielka Brytania byłyby bardziej pewnymi sojusznikami? „Eksperci są raczej zgodni, że na nich (na Francji i Wielkiej Brytanii) można polegać jeszcze mniej. Oba kraje nie są w stanie zaoferować ani politycznego, ani militarnego odstraszania” – czytamy w „Tagesspiegel”.

Europa potrzebuje atomowego parasola, aby nie dać się szantażować Rosji. Ten parasol musi być wiarygodny dla Putina. Prezydent Rosji boi się Ameryki i jej broni atomowej, nie boi się natomiast Europy – tłumaczy Marschall.

Francja i Wielka Brytania nie zapewnią militarnego odstraszania

Francja i Wielka Brytania nie są w stanie zapewnić skutecznego odstraszania – podkreślił komentator. 290 francuskich i 225 brytyjskich głowic atomowych to jego zdaniem za mało. Obu krajom brakuje zróżnicowanych rodzajów rakiet pozwalających na stopniowe dozowanie eskalacji – od małych rakiet aż do „międzykontynentalnych młotów”. Brakuje też systemów przenoszenia tej broni.

Jeżeli w przypadku konfliktu, na przykład ataku Rosji na Litwę, Putin zagrozi użyciem broni atomowej, kto uwierzy, że Paryż czy Londyn zaryzykują uderzenie nuklearne, aby ratować Wilno?

Niemcy i Europa szkodzą same sobie?

Europejczycy nie posiadają broni atomowej, która mogłaby zastąpić amerykański parasol. Transformację w kierunku niezależności, Europa może przeprowadzić tylko razem ze Stanami Zjednoczonymi, a nie przeciwko nim.

Dyskutując o własnej broni atomowej Niemcy i Europa szkodzą same sobie, ponieważ sprawiają wrażenie, że nie mają zaufania do parasola amerykańskiego – ostrzegł w konkluzji komentator „Tagesspiegla”.