Teheran kupił 500 zestawów przeciwlotniczych

Brytyjski dziennik "Financial Times" dotarł do rosyjskich dokumentów dotyczących transakcji oraz rozmawiał z osobami zaznajomionymi ze sprawą. Wynika z nich, że umowa, podpisana w Moskwie w grudniu 2025 r., zobowiązuje Rosję do dostarczenia Iranowi 500 przenośnych wyrzutni rakietowych „Werba” i 2500 pocisków 9M336 w ciągu trzech lat.

Zgodnie z porozumieniem dostawy zaplanowano w trzech transzach – w latach 2027–2029.

Umowa została wynegocjowana między rosyjskim państwowym eksporterem broni Rosoboroneksport a moskiewskim przedstawicielem irańskiego ministerstwa obrony i logistyki sił zbrojnych (MODAFL).

Jak wynika z dokumentów, do których dotarł "FT", Teheran formalnie zwrócił się o te systemy w lipcu ubiegłego roku, czyli zaraz po amerykańsko-izraelskim uderzeniu z czerwca 2025 r.

"Werba" to rosyjska broń nowej generacji

Wyrzutnia 9K333 "Werba" to rosyjski przenośny zestaw przeciwlotniczy nowej generacji. Może być podłączona do systemu dowodzenia, który przekazuje operatorowi informacje o wykrytych celach z radarów i punktów obserwacyjnych. Dzięki temu strzelec szybciej wie, z której strony nadlatuje zagrożenie, choć nadal sam musi wykryć i przechwycić cel w celowniku.

Pocisk 9M336 ma trójpasmową głowicę naprowadzającą, co zwiększa odporność na zakłócenia cieplne, takie jak flary. Zestaw może zwalczać samoloty, śmigłowce, drony i część pocisków manewrujących na dystansie do 6 km i pułapie około 4 km.

Amerykanie eskalują presję na Iran

Między Rosją a Iranem obowiązuje już traktat o partnerstwie strategicznym, choć nie zawiera on klauzuli o wzajemnej obronie. 19 stycznia siły rosyjskie i irańskie przeprowadziły wspólne ćwiczenia w Zatoce Omańskiej i na Oceanie Indyjskim.

W ostatnich tygodniach prezydent USA Donald Trump wielokrotnie groził Iranowi interwencją, w tym atakiem militarnym, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia w sprawie ograniczenia programu jądrowego tego kraju. USA wzmocniły obecność militarną na Bliskim Wschodzie.

6 lutego, po pierwszej rundzie negocjacji, agencja Reutera podała, że Iran odrzucił amerykańskie wezwania do całkowitego wstrzymania wzbogacania uranu. USA i Iran wznowiły na początku lutego rozmowy na temat umowy nuklearnej, prowadzone za pośrednictwem Omanu. Po drugiej rundzie, która odbyła się 17 lutego, minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi oświadczył, że uzgodniono ze stroną amerykańską zasady przewodnie negocjacji.

– Nie oznacza to, że osiągniemy wkrótce porozumienie, ale droga została otwarta – dodał.