Wielka inwestycja przy granicy z Rosją. Mały kraj szykuje się na najgorsze

oprac. Jakub Laskowski
dzisiaj, 13:47
Estonia wzmacnia nadzór nad granicą z Rosją. Wzdłuż północno-wschodniego odcinka granicznego powstanie system radarowy, które będzie obejmował 14 wież, ustawionych w pobliżu rzeki Narwy, od jej ujścia do Zatoki Fińskiej po jezioro Pejpus. Inwestycja posłuży m.in. do wykrywania nadlatujących wrogich dronów.

Zmiany są następstwem naruszenia granicy kraju, gdy rosyjscy funkcjonariusze straży granicznej wkroczyli na terytorium Estonii, przepływając przez Narwę poduszkowcem i schodząc na falochron, znajdujący się po stronie estońskiej.

Z kolei pod koniec marca, podczas ataków Ukrainy na rosyjskie porty i terminale naftowe, położone w pobliżu granicy Estonii, nad wschodnią częścią Zatoki Fińskiej, kilka dronów wleciało w przestrzeń powietrzną kraju. Jeden z nich uderzył w komin elektrowni Auvere niedaleko Narwy.

Oprócz wież radarowych zbudowana zostanie także droga umożliwiająca patrole straży granicznej. Według szefa MSW Igora Taro obszar od brzegów rzeki do najbliższej głównej drogi jest obecnie "szarą strefą".

Niepokojące sygnały. To cel numer jeden Rosji. Gwałtowny wzrost ataków
Zastępca komendanta estońskiej policji oraz straży granicznej (PPA) Veiko Kommusaar określił projekt, obejmujący jednocześnie możliwości patrolowania, nadzoru granicznego a także wykrywania dronów, mianem "unikatowego rozwiązania".

System radarowy wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą ma być gotowy w 2027 roku. Obecnie służby estońskie są w stanie obserwować około 70 proc. obszaru granicznej rzeki Narwy.

Cała estońska granica z Rosją liczy ponad 338 km, z czego około 135 km to odcinek lądowy, głównie w trudnym zalesionym i bagnistym terenie. 76 km granicy wyznacza rzeka Narwa, a 127 km przebiega przez jezioro Pejpus.

Źródło: PAP
Rosja grozi atakiem na polskie miasto. Prezydent zaapelował do mieszkańców
680 tys. żołnierzy w gotowości. Rosja gromadzi wielkie siły do nowego ataku
7 milionów dronów. Rosja przygotowuje się do potężnej ofensywy
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca
Bramki na autostradzie A4 w Krakowie
Brytyjski ekspert ocenił polską armię. Ta opinia pójdzie w świat
Niedziela handlowa 19.04.2026: sklepy otwarte 19 kwietnia czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Trasa S19 do granicy z Białorusią
