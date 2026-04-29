Nowe wojska NATO pod nosem Rosji. Zaczyna się walka o Atlantyk

oprac. Jakub Laskowski
dzisiaj, 07:24
W rejonie Bergen rozpoczęły się we wtorek ćwiczenia morskie Tamber Shield'26 z udziałem okrętów, śmigłowców i dronów marynarki brytyjskiej i norweskiej. Manewry odbywają się po serii niedawnych incydentów związanych z aktywnością rosyjskich okrętów podwodnych, floty cieni i zakłóceniami sygnału GPS. To kolejne na taką skalę ćwiczenia NATO w ostatnich tygodniach.

Ćwiczenia potrwają do 14 maja. Jednostki Royal Navy i norweskiej marynarki wojennej trenować będą współdziałanie sił nawodnych i lotniczych, operacje w fiordach i strefie przybrzeżnej oraz wykorzystanie systemów bezzałogowych. Użyte zostaną śmigłowce Wildcat, korwety typu Skjold oraz fregata Fridtjof Nansen. Po raz pierwszy w tego typu ćwiczeniach uczestniczyć będzie nowo powołana brytyjska jednostka z dronami obserwacyjnymi.

Szkolenie w norweskich fiordach i strefie przybrzeżnej wzmacnia gotowość Norwegii oraz wspólne zdolności obronne. Nasza współpraca z Wielką Brytanią i Royal Navy jest już bardzo ścisła – podkreślił w komunikacie dowódca norweskiej marynarki wojennej, komandor flotylli Kyrre Haugen.

Na początku kwietnia Londyn i Oslo informowały o wspólnej operacji monitorowania rosyjskich okrętów podwodnych działających na północnym Atlantyku. Według brytyjskich i norweskich władz rosyjski atomowy okręt typu Akula oraz jednostki powiązane z rosyjską agencją GUGI działały na północnym Atlantyku.

GUGI oficjalnie zajmuje się badaniami głębinowymi, ale według zachodnich analiz odpowiada również za operacje specjalne pod wodą. Celem rosyjskich działań miało być rozpoznanie połączeń kablowych i rurociągów na Morzu Północnym. W trakcie trwającej miesiąc operacji Norwegowie i Brytyjczycy mieli uniemożliwić Rosjanom skuteczne wykonanie misji.

Nowe wojska NATO pod nosem Rosji. Norwegia alarmuje o incydentach

Równolegle Norwegia od kilku tygodni alarmuje o nasilających się zakłóceniach sygnału GPS i łączności radiowej na północy kraju. Wojsko ostrzega także przed wzmożoną aktywnością rosyjskiej floty cieni i ryzykiem sabotażu infrastruktury podmorskiej. Jako przykład wskazuje przypadek statku handlowego „Apple”, który w zeszłym tygodniu miał wykonywać nietypowe manewry w pobliżu infrastruktury związanej z radarem Globus na dalekiej północy Norwegii.

Tamber Shield’26 to kolejne z serii dużych ćwiczeń wojskowych NATO prowadzonych na północy Europy. W marcu w Norwegii zakończyły się manewry Cold Response 2026 z udziałem około 25 tys. żołnierzy z 14 państw członkowskich. Od poniedziałku w Szwecji trwają ćwiczenia Aurora’26 obejmujące około 18 tys. żołnierzy z 13 państw i prowadzone m.in. na Gotlandii oraz w południowej części kraju.

kal1.png
Źródło: PAP
