Śmierć członków obrony cywilnej w ataku Izraela. Rząd Libanu: to zbrodnia wojenna

oprac. Aleksandra Kiełczykowska
dzisiaj, 07:44
Śmierć członków obrony cywilnej w ataku Izraela. Rząd Libanu: to zbrodnia wojenna
Premier Libanu Nawaf Salam nazwał we wtorek „nową zbrodnią wojenną” kolejny izraelski atak, w którym zginęło sześć osób, w tym trzej członkowie libańskiej obrony cywilnej. Wieczorem o ich śmierci poinformowały libańskie media. Formalnie obowiązuje rozejm w wojnie Izraela z libańskim Hezbollahem.

Atak miał miejsce w miejscowości Madżdal Zun, w południowo-zachodnim Libanie. Wczesnym wieczorem libańska armia poinformowała, że w wyniku izraelskiego ostrzału tej miejscowości ranni zostali m. in. dwaj żołnierze. Później obrona cywilna przekazała, że trzej członkowie tej formacji zginęli w izraelskim nalocie, kiedy prowadzili akcję ratunkową w ostrzelanym budynku.

Libańskie ministerstwo zdrowia poinformowało również o jednej osobie zabitej i 15 rannych, w tym pięciorgu dzieci, w izraelskim nalocie na Dżwaję.

Izrael nadal łamie międzynarodowe prawa i konwencje chroniące ludność cywilną” – oświadczył prezydent Libanu Joseph Aoun. Dodał, że członkowie obrony cywilnej „uczestniczyli w akcji ratowniczej, by pomóc rannym w izraelskim nalocie (…), w którym zginęli również cywile”.

Izrael nie skomentował tych informacji; poinformował natomiast, że żołnierze zniszczyli tunel Hezbollahu, który „zagrażał północnej części terytorium Izraela”.

Szef ONZ ostrzega świat przed bronią jądrową. „Przełammy amnezję zanim będzie za późno”

Amnesty International wzywa do trwałego zawieszenia broni

W Libanie, do czasu ogłoszenia zawieszenia broni, zginęło 2294 osoby, w tym 177 dzieci, a ponad 7500 zostało rannych. Od czasu zawieszenia broni Izrael i Hezbollah kontynuują wzajemne ataki, z ciągłymi doniesieniami o ofiarach wśród ludności cywilnej.

Jak podkreśliła organizacja, "pilnie potrzebne jest trwałe zawieszenie broni, które dotyczyłoby zarówno Izraela, jak i Hezbollahu". Jednocześnie konieczne jest zapewnienie długoterminowej ochrony wszystkim cywilom po obu stronach granicy.

Wojsko izraelskie musi natychmiast zaprzestać ataków, zaprzestać burzenia budynków cywilnych i wycofać się z Libanu. Wszyscy przesiedleńcy muszą mieć możliwość powrotu. Hezbollah musi zaprzestać ataków na Izrael - zaapelowało Amnesty International.

Organizacja przypomniała oświadczenie władz Izraela, które zapowiedziały powstrzymanie się od ataków ofensywnych podczas zawieszenia broni, ale zastrzegły sobie prawo do podjęcia „wszelkich niezbędnych środków samoobrony w dowolnym momencie przed planowanymi, nieuchronnymi lub trwającymi atakami”. Nie chciały również wycofać się z okupowanego terytorium Libanu.

Zarówno podczas obecnego, jak i poprzedniego zawieszenia broni, uzgodnionego w listopadzie 2024 roku, Izrael kontynuował niemal codzienne ataki i niszczenie libańskiej własności cywilnej wzdłuż granicy. Dla ludności cywilnej doprowadziło to do długotrwałych przesiedleń, utraty źródeł utrzymania i udręki życia w zawieszeniu - zaznaczyło Amnesty International.

Rozejm Izrael–Liban nieskuteczny? 14 ofiar śmiertelnych po izraelskich atakach w ciągu doby

Liban i Izrael - wojna od połowy ubiegłego wieku

Zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem obowiązuje od 16 kwietnia. Zostało uzgodnione początkowo na 10 dni przez przedstawicieli władz Izraela i Libanu przy mediacji administracji USA. W czwartek prezydent USA Donald Trump poinformował, że rozejm będzie przedłużony o trzy tygodnie.

Liban i Izrael od czasu powstania tego drugiego państwa w 1948 r. formalnie pozostają w stanie wojny i nie utrzymują oficjalnych relacji dyplomatycznych.

Izrael włączył się w rozpoczętą w 1975 r. wojnę domową w Libanie i aż do 2000 r. okupował południe tego państwa. Hezbollah, który powstał w reakcji na okupację, stoczył z Izraelem kilka wojen. Ostatnią z nich w 2024 r. Konflikt poważnie osłabił proirańskie ugrupowanie, które było przez lata silniejsze niż regularna armia libańska i stworzyło na południu tego kraju quasipaństwo.

Źródło: PAP
